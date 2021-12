Si l'année 2021 a encore été marquée par la pandémie du covid, d'autres événements ont également marqué l'actualité au Grand-Duché.

Rétrospective au Luxembourg

Dix actus marquantes hors covid de l'année 2021

Thomas BERTHOL Si l'année 2021 a encore été marquée par la pandémie du covid, d'autres événements ont également marqué l'actualité au Grand-Duché.

Covid, covid, covid... Décidément la pandémie était encore d'actualité en 2021. Au point que le mot «Boosteren» a même été désigné comme mot de l'année par le Zenter fir Lëtzebuerger Sprooch. Mais si vous souhaitez changer un peu de sujet lors du réveillon et ne pas parler du nouveau variant Omicron ou des nouvelles restrictions sanitaires depuis Noël, voici un tour d'horizon de dix actus hors covid en 2021.

«Affaire Semedo»

Photo: Emilie Gomez

En janvier, la députée européenne Monica Semedo (alors membre du DP) est exclue du Parlement pendant deux semaines pour harcèlement psychologique sur ses assistants. La présidente du DP Corinne Cahen et le Premier ministre Bettel en tête, veulent d'abord laisser traîner l'affaire de leur protégée. Alors que le conseil des sages du parti devait décider du sort de Monica Semedo, la jeune femme politique devance la menace d'exclusion du DP et rend sa carte. Elle ne renonce pour autant pas à son mandat au Parlement européen. En tant que membre indépendant, elle fait désormais partie du groupe Renew Europe.

Le succès de la série Capitani sur Netflix

Photo : DR

La série luxembourgeoise «Capitani» crève l'écran sur la plateforme Netflix depuis février 2021. Après ce succès à l'international, une saison 2 est attendue. Les fans devront s'armer de patience jusqu'au 22 février 2022 pour connaître la suite des enquêtes de Luc Capitani et de sa collègue Elsa Ley.

L'affaire «CSV Frendeskrees»

Photo: Guy Jallay

Annus horribilis pour le parti conservateur en 2021. A partir du mois de mars, la querelle permanente entre le chef de parti CSV Frank Engel et une partie du groupe s'enrichit d'un chapitre judiciaire. En cause, un contrat de travail avec le CSV-Frëndeskrees, structure associative qui devait permettre au parti d'élargir ses rangs, que Frank Engel n'aurait pas rempli. Raison pour laquelle des membres du groupe font appel au procureur.

En octobre, Frank Engel devra en répondre devant le tribunal. Parmi les dommages collatéraux de l'affaire, Elisabeth Margue et Stéphanie Weydert, deux visages du nouveau départ du CSV, se retrouvent sur le banc des accusés. L'affaire se termine le 9 décembre par l'acquittement des sept accusés.



Après avoir quitté le CSV, Frank Engel a annoncé vouloir lancer un nouveau parti.

Les inondations du mois de juillet

Photo: Laurent Blum

Des précipitations «historiques». Le 14 et 15 juillet des «crues centennales» dans une partie du pays causent d'importants dégâts. Le gouvernement décide de mettre 100 millions d'euros sur la table pour réparer les dommages provoqués par ces intempéries. Cette catastrophe naturelle n'a fait ni victime ni blessé.



Inauguration du Stade de Luxembourg

Photo: Ben Majerus

Au lieu du printemps 2021, il a fallu patienter jusqu'à l'été 2021. Avec près de deux ans de retard, le Stade de Luxembourg a été enfin inauguré le 1er septembre avec à l'affiche la rencontre Luxembourg-Azerbaïdjan. Le 14 novembre, les Roud Léiwen y ont ensuite joué leur premier match à guichets fermés contre l'Irlande. La facture du stade en question s'élève à 76,6 millions d'euros. Une addition que l'Etat (70%) et la Ville de Luxembourg (30%) devront assurer.



Le Luxembourg décroche un siège à l'ONU

Photo: AFP

180 des 193 pays votants ont donné leur accord. En octobre dernier, le Grand-Duché a été nommé membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Une première pour le Luxembourg ! En 2013, le pays s'était déjà porté candidat, mais sa demande avait été refusée à l'époque.

Une «heure de gloire» pour le tennis de table

Photo: FLTT

C'est avec une médaille de bronze dans leurs bagages que Sarah De Nutte et Ni Xia Lian terminent les championnats du monde de tennis de table à Houston, aux Etats-Unis fin novembre. Elles écrivent ainsi une page d'histoire. La fédération FLTT parlait déjà d'un «moment absolument fort» et d'une «heure de gloire» avant le 0:3 en demi-finale du double dimanche contre les Chinoises Sun Yingsha (2e rang mondial) et Wang Manyu (4e rang).

La culture du cannabis sera tolérée

Photo: Shutterstock

Une première en Europe ! Le 22 octobre, le gouvernement a officialisé sa volonté d'autoriser la culture du cannabis. Le projet de loi de cette mesure doit être déposé début 2022. Chaque foyer serait alors autorisé de cultiver quatre pieds de cannabis. 60% de la population juge défavorablement ce choix selon le dernier Politmolitor.

Xavier Bettel rattrapé par son passé

Photo: Guy Jallay

Pas de triche, pas de mensonge assure le Premier ministre Xavier Bettel (DP). Le chef du gouvernement est soupçonné de plagiat pour son mémoire soutenu en 1999 à l'Université de Nancy après les révélations du magazine reporter.lu. Mais il reconnaît tout juste n'être «pas fier de (s)on travail».

Trois ministres quittent le gouvernement

Photo : Gerry Huberty

Coup de tonnerre politique avant de refermer l'année 2021, trois ministres annoncent successivement vouloir mettre fin à leurs fonctions. Dans un premier temps sont annoncés les départs de Romain Schneider (LSAP), ministre de l'Agriculture et de la Sécurité sociale, et de Dan Kersch, ministre des Sports fin novembre. Mais jamais deux sans trois, surprise Pierre Gramegna (DP), ministre des Finances annonce à son tour deux jours plus tard quitter le navire pour des raisons personnelles. Les trois nouveaux ministres Yuriko Backes (Finances), Claude Haagen (Agriculture et Sécurité sociale) et Georges Engel (Travail et Sport) prêteront serment le 5 janvier 2022.

