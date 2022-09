La section locale du parti chrétien-social s'est séparée de son conseiller communal qui, de toute manière, avait décidé de quitter le parti. Son ralliement à l'ADR, annoncé lundi, est-il toujours d'actualité? Mystère...

Divorce acté entre Hames et le CSV

Voilà, c'est fini. Josy Hames n'est plus membre du groupe parti chrétien-social de la section «CSV Gemeng Käerjeng». Celle-ci l'a officialisé ce jeudi matin via un communiqué de presse signé par Frank Pirotte, son président. La missive explique que cette décision a été prise par les six membres CSV du conseil face au refus de Josy Hames de présenter ses excuses après ses commentaires déplacés sur Facebook où il désigna les membres de Déi Jonk Gréng comme des «terroristes» et «racailles» qui vont «mettre à bas l'Europe et sa culture».

Mercredi, 8h15. Josy Hames le sait, ce conseil communal va, en partie, tourner autour de sa personne. On va lui demander des comptes. À trois reprises, Michel Wolter, le bourgmestre, lui donnera l'occasion de s'excuser auprès des membres de Déi Gréng, mais aussi du LSAP qui, à l'automne 2020, avaient reçu eux aussi via Facebook, un message dans lequel il leur souhaitait de «tous crever du coronavirus». Au final, Josy Hames ne formulera pas d'excuses. Selon un témoin, l'intéressé était visiblement mal à l'aise: «Il s'est mis à bredouiller des choses incohérentes comme le fait que le coronavirus est une magouille et qu'on avait détruit le Luxembourg...»

Je dois dire que si j'avais trouvé la réaction du parti un peu molle, Michel Wolter s'est montré clair en condamnant fermement ses propos et en s'excusant au nom du CSV. Yves Cruchten (Conseiller communal LSAP)

«Furieux» au moment de la publication de ses commentaires, Josy Hames concéda toutefois regretter l'utilisation de certains mots. Mais, là encore, sans formuler expressément d'excuses. Pour Yves Cruchten, conseiller communal LSAP, «il est temps de passer à autre chose...» «Et je dois dire que si j'avais trouvé la réaction du parti un peu molle, Michel Wolter s'est montré clair en condamnant fermement ses propos et en s'excusant au nom du CSV.»

Dès lundi, Josy Hames faisait état de son prochain ralliement à l'ADR. Cette éventualité suscita l'incompréhension voire l'indignation de certains: «L'ADR fait ce qu'il veut, mais s'il accepte ça...», pouvait-on entendre de-ci de-là. «Ça», c'est évidemment un «discours de haine».

Conférence de presse annulée ou reportée?

Si, mardi encore, cette perspective ne faisait guère de doute, ce n'est plus le cas. Ainsi, la conférence de presse que devait tenir Josy Hames le 28 septembre au 25, avenue Notre-Dame, soit au siège du bureau parlementaire de l'ADR, n'est plus d'actualité. «Je pense que même eux n'en veulent pas...», glisse un membre du conseil communal. Ce jeudi, Fred Keup, le président de l'ADR, répète que lui et les membres de son parti «communiqueront le moment venu».

Hames damné Ce mercredi, le conseil communal de Bascharage se réunit au «Käerjenger Treff». Au menu notamment, les propos injurieux tenus sur Facebook à l'encontre de Déi Jonk Gréng par Josy Hames (CSV) auteur par le passé de saillies quelque peu lunaires...

De son côté, Josy Hames préfère «ne plus rien dire». Et cette fameuse conférence de presse avec l'ADR? «Elle a été annulée. Enfin, reportée... À Quand? Je ne sais pas. Dans trois semaines, un mois... Mais ce jour-là, je donnerai les vraies raisons de mon départ du CSV.» Ah oui, on oubliait: dès lundi, Josy Hames avait annoncé qu'il démissionnerait en fin de semaine du CSV. Mais officiellement, ce dernier l'a devancé.

