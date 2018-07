La police recherche un garçon disparu depuis la Fête nationale du 23 juin dernier.

Disparition d'un enfant de 12 ans

(mth) - Victor Alexandro Rijo Feliciano, un jeune garçon de 12 ans a été vu pour la dernière fois le samedi 23 juin vers 10 heures dans la rue André Duscher à Luxembourg-Ville et vers 16 heures à la foire dans le quartier de la gare.

Photo: Polizei

Il mesure 1 mètre 68, a une peau noire et une stature fine et a des cheveux foncés rasés sur les côtés. Il était vêtu d'un jean troué, d'un t-shirt à pois noir et blanc et de baskets.

Toute personne ayant des informations sur sa localisation doit contacter le 113.

