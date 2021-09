Discussions mais pas de solutions en conseil communal

Protection des données Justice et police affinent l'accès à leurs fichiers

Au bout de plus de deux ans de débats, enflammés puis plus assagis, la question de la gestion des informations pénales semble s'approcher d'une issue. En 2022, les deux textes définitifs pourraient être votés pour ce qui concerne le stockage et l'usage des données par policiers et magistrats.