Les représentants des partis de la coalition se sont ralliés au Premier ministre, Xavier Bettel, et ont tenté d'évaluer positivement son discours sur l'état de la nation. Les politiciens de l'opposition ont été, eux, profondément déçus.

Discours sur l'état de la nation: les députés réagissent

Les représentants de l'opposition ont critiqué le discours de 50 minutes de Xavier Bettel ainsi que son côté superficiel. Les partis de coalition ont essayé, quant à eux, de faire bonne figure.

Pour le chef du LSAP, Alex Bodry, le discours du Premier ministre a été "non polémique et factuel, tout en soulignant la bonne santé des finances publiques".

Contrairement aux déclarations de CSV et de l'ADR, Alex Bodry pense que le gouvernement est sur la bonne voie. Bien sûr, des problèmes structurels subsistent, mais ils ne datent pas de cette législature et le fait que le Premier ministre n'ait pas abordé de nombreux domaines politiques est un processus normal. Il a dû faire des choix pour son discours"

"Une bonne situation financière"

Même son de cloche du côté du DP où le chef du parti, Eugène Berger, a également défendu le Premier ministre et son discours: "Il a démontré que le Luxembourg est sur une bonne base financière au terme de son mandat. Les mesures de garde d'enfants, d'éducation et de mobilité décrites en détail dans le discours étaient dans l'intérêt de tous les citoyens. Le fait que sa vision de l'avenir était plutôt maigre est dû au fait que nous sommes à la fin d'une période législative".



Déi Gréng a également salué la bonne situation financière du pays. Henri Kox a particulièrement mis l'accent sur le bon travail du gouvernement dans le secteur de la protection de l'environnement, de la nature et de la mobilité. "Grâce au gouvernement, le pays est maintenant bien positionné pour relever les défis de l'avenir", a-t-il déclaré.

"Le pire discours depuis des années"

Du côté de l'opposition, les avis sont pour le moins plus tranchés.

Claude Wiseler, tête de liste du CSV, a déclaré qu'il s'agissait du "pire discours de ces dernières années. Un discours dénué de perspectives", avant d'ajouter, "Je ne m'attendais pas à grand-chose, mais c'était encore pire que ce à quoi je pensais: il n'y avait aucun contenu".

Le chef du plus grand parti d'opposition s'attendait à ce que les perspectives et les grands défis de l'avenir soient décrits et que des visions soient développées.



"Le Premier ministre n'a pas répondu aux préoccupations quotidiennes des gens comme le logement, la mobilité, la santé... Rien de tout cela n'était là."



"Un discours électoral"

Pour Gast Gibéryen de l'ADR, le discours était purement électoral. "Nous savons tous que nous sommes à six mois des élections législatives et je m'attendais à ce que le Premier ministre s'autocongratule. Il l'a fait avec brio durant 40 pages et 50 minutes. D'ailleurs, on ne devrait plus trouver de personnes insatisfaites au Luxembourg. Tout va si bien que ça ne pourrait pas être mieux.", a-t-il ironisé.



Pour lui, le Premier ministre n'a pas parlé des inquiétudes et des problèmes que rencontrent beaucoup de gens, du fait que les prix des logements ont augmenté de 25 % au cours de la législature et du trafic routier saturé.

"Si le Premier ministre voulait faire un discours électoral aujourd'hui, c'est réussi mais ce n'était certainement pas un discours sur l'état de la nation."

"Pas même un soupçon de conscience du problème"

Même avis du côté de Déi Lénk où Marc Baum a déclaré: "Un discours de 50 minutes, c'est historiquement court! Et c'était bien là, la seule chose agréable".

Pour lui, le Premier ministre n'a pas mentionné les problèmes vraiment explosifs du pays: les difficultés de logement et la pauvreté qui va en augmentant.

"Le bilan du gouvernement est très médiocre et il ne semble même pas y avoir un soupçon de prise de conscience des soucis de ce pays", critique le député de gauche, " La question des inégalités sociales qui se creusent de plus en plus et la croissance démesurée n'a même pas été abordée".

