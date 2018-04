Pour la cinquième fois, le Premier ministre, Xavier Bettel, va présenter son discours sur l'état de la nation. Une dernière intervention avant les élections législatives d'octobre prochain qui aura lieu ce mardi après-midi.

Discours sur l'état de la nation: ce qui s'est passé jusqu'à présent

Marc SCHLAMMES Pour la cinquième fois, le Premier ministre, Xavier Bettel, va présenter son discours sur l'état de la nation. Une dernière intervention avant les élections législatives d'octobre prochain qui aura lieu ce mardi après-midi.

Chaque année, le Premier ministre s'illustre dans l'exercice mais cette fois-ci, ce n'est pas seulement un état des lieux du pays dans lequel il va se lancer ce mardi après-midi mais également dans un bilan de ces cinq dernières années.



Nous vous proposons un résumé de ce qui s'est passé jusqu'à présent.

2 avril 2014

Xavier Bettel remporte une victoire psychologique à travers son premier discours sur l'état de la nation en soumettant un projet de loi afin de réformer les services secrets. Ceux-ci sont alors réorganisés et un "délégué au service de renseignement de l'Etat" est nommé pour superviser les opérations quotidiennes des services secrets.

Une suite logique, puisque c'est l'organisation des services secrets et la question de la responsabilité politique de son prédécesseur en tant que Premier ministre, qui a accéléré la fin des Noir-Rouge et a ensuite ouvert la voie vers le ministère d'État à Xavier Bettel.







Sur le banc de l'opposition, Jean-Claude Juncker, alors chef de faction du CSV, apprend la réforme des services secrets. Marc Wilwert

De plus, Xavier Bettel annonce ce jour-là, des ajustements concernant la taxe sur la valeur ajoutée dont l'objectif est de compenser la perte de revenus lié au commerce électronique. Il promet également des réformes concernant le marché du travail et les systèmes sociaux, ainsi qu'une "loi TGV" au sujet de la simplification administrative.

5 mai 2015

Le deuxième discours sur l'état de la nation de Xavier Bettel porte sur le fait que le pays est sur la "bonne voie", une expression qu'il utilise à plusieurs reprises lors de son intervention.



Un discours qui lui prend d'ailleurs beaucoup moins de temps que l'année précédente et qui est terminé en une heure. Il ne fera d'ailleurs aucune allusion au référendum que son gouvernement proposera un mois plus tard et se contentera de répéter les annonces faites l'année précédente.



Il revient, par exemple, sur l'initiative "Digital for Education" qui vise à promouvoir les compétences numériques des élèves et sur le projet de loi proposant une plus grande autonomie scolaire aux élèves. D'autres avancées juridiques concernent la prime locative et la loi sur les archives.

Un mois après l'Etat de la nation, une autre date importante attend le Premier ministre Xavier Begtel et son vice-premier ministre Etienne Schneider avec le référendum. Guy Jallay

Xavier Bettel utilisera également son discours pour présenter les priorités de la présidence de l'UE que le Luxembourg prendra en charge à partir du 1er juillet suivant. Le problème des réfugiés et le dossier concernant le climat sont également à l'ordre du jour.

26 avril 2016

Après avoir déclaré que le pays était sur la "bonne voie", le Premier ministre déclare lors de ce nouveau discours que le pays se "porte mieux". Il vient de présenter le bilan de sa réforme fiscale et se lance dans un discours de 90 minutes dans lequel il dévoile tout un arsenal d'annonces comme la création d'un "Observatoire de la qualité scolaire", un plan national concerant l'alcool et un autre portant sur le développement culturel. Il annonce le développement des stratégies "Digitalëtzebuerg" et "Einfach Lëtzebuerg" et la création d'une "Maison de l'entrepreneuriat".

Le gouvernement met également l'accent sur les questions sociales. Le Premier ministre annonce que le revenu minimum garanti doit être réformé et que la réforme des retraites doit être mise à l'épreuve. Il annonce aussi que le congé spécial pour les parents d'enfants malades et pour les pères après la naissance de leur enfant va être augmenté.

Des problèmes de son ont conduit à l'annulation du budget de la nation après 15 minutes en 2017. Il sera fait en deux temps. Guy Jallay

25./26 avril 2017

Xavier Begtel est sans voix. En raison de problèmes de transmission, le premier ministre doit annuler son discours après un quart d'heure. Le lendemain, la deuxième tentative est couronnée de succès.

Lors de ce discours, une attention particulière est accordée à la politique d'éducation et de soins. Xavier Bettel propose 350 nouveaux emplois dans le domaine socio-éducatif et annonce des critères de qualité pour l'éducation différenciée qui se voit doter d'écoles, de foyers publics et de centres éducatifs spéciaux.



Les chèques-service sont également concernés et le Premier ministre annonce que les enfants seront pris en charge gratuitement pendant 20 heures à partir de la prochaine rentrée, voire 30 heures pour les parents à faible revenu.



