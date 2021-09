Dimanche, une trentaine de véhicules ont traversé la capitale toutes sirènes et gyrophares dehors. Un cortège symbolique pour marquer le déménagement des soldats du feu à Gasperich, après près d'un siècle passé dans leur ancienne caserne.

Luxembourg 8 2 min.

Direction Gasperich

Les pompiers quittent la route d'Arlon

Dimanche, une trentaine de véhicules ont traversé la capitale toutes sirènes et gyrophares dehors. Un cortège symbolique pour marquer le déménagement des soldats du feu à Gasperich, après près d'un siècle passé dans leur ancienne caserne.

(m.d. avec Jean-Philippe Schmit) Une trentaine de véhicules rouges roulant au pas, faisant retentir leurs sirènes dans les rues et tournoyer leurs gyrophares... dimanche, un imposant cortège s'est déroulé dans les rues de la capitale. Après plus de 100 ans au sein de leur ancienne caserne, les pompiers du Centre national d'incendie et de secours (CNIS) ont quitté la route d'Arlon. Direction leur tout nouveau QG, boulevard de Kockelscheuer à Gasperich, sous les yeux des curieux.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

4 Der Umzugskonvoi verlässt die Route d'Arlon. Fotos: Morris Kemp

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Der Umzugskonvoi verlässt die Route d'Arlon. Fotos: Morris Kemp Déménagement du CIS Luxembourg vers le CNIS / Foto: Morris KEMP Morris KEMP Für die Feuerwehrleute ist der Umzug ein emotionaler Moment. Fotos: Morris KEMP Déménagement du CIS Luxembourg vers le CNIS / Foto: Morris KEMP Morris KEMP

Pompier volontaire à Villerupt, Joshua a fait le déplacement depuis la Meurthe-et-Moselle pour immortaliser le moment. «Mes collègues à la caserne attendent avec impatience les photos des véhicules», souligne-t-il au Luxemburger Wort, admiratif de l'équipement dont disposent ses homologues luxembourgeois. En effet, le CNIS, mais aussi la direction générale du Corps grand-ducal d'incendie et de secours, le centre d'appel d'urgence et l'institut national de formation des secours ont emménager dans «le siège le plus moderne d'Europe», a indiqué Taina Bofferding (LSAP), ministre de l'Intérieur.

Avec une salle du standard 112 capable de gérer 300 appels par heure, 18 salles d'instructions, une trentaines de chambre, ou encore un garage de 80 emplacements, le CNIS a coûté quelque 141 millions d'euros. Les volontaires et professionnels du CGDIS ont dû patienter près de 20 ans pour pouvoir s'installer dans ces nouveaux locaux, dont quelques mois supplémentaires liés «à l'arrêt des travaux pendant le covid» et «à une livraison tardive des meubles», a précisé le directeur général du CGDIS Paul Schroeder.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

4 Lydie Polfer, die Bürgermeisterin der Stadt, nahm am Umzug teil. Fotos: Morris KEMP

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Lydie Polfer, die Bürgermeisterin der Stadt, nahm am Umzug teil. Fotos: Morris KEMP Eine Polizeieskorte führte den Konvoi an. Fotos: Morris KEMP Alle Rettungsdienste sind an der neuen Adresse unter einem Dach. Fotos: Morris KEMP Tausende Besucher beobachteten den Umzug. Fotos: Morris KEMP

Au delà d'un centre de pointe, cette nouvelle caserne vise surtout à apporter «la meilleure aide possible aux personnes dans le besoin», a souligné Paul Schroeder. En effet, d'ici 2025, le CGDIS devra intervenir dans un délai de 15 minutes maximum, dans 90-95% des alertes. Un objectif que le site de Gasperich mais également un recrutement de 265 soldats du feu en quatre ans, devraient remplir.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.