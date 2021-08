Le poste au Luxembourg est toujours d'importance pour les chancelleries étrangères qui trouvent là un point d'approche notamment des institutions européennes.

Diplomatie au Grand-Duché

France et Etats-Unis changent d'ambassadeur

Le poste au Luxembourg est toujours d'importance pour les chancelleries étrangères qui trouvent là un point d'approche notamment des institutions européennes.

Bruno Perdu quittera ses fonctions le 31 août. Tom Ewans, lui, a déjà plié bagages depuis janvier dernier. Et dans les deux cas, le nom de leur successeur est désormais connu. Ainsi, le prochain ambassadeur de France sera Claire Lignières-Counathe; le représentant de la Maison Blanche au Grand-Duché étant Tom Barrett. Deux nouveaux noms qui cachent des profils bien différents.

Honneur aux dames. Celle qui vient s'installer entre les murs de l'ambassade de France arrive tout droit d'une autre ambassade. Celle établie à Vilnius, en Lituanie. Cette nomination s'inscrit dans la lignée d'une carrière dans la diplomatie débutée pour Claire Lignières-Counathe à Québec au début des années 80.

Contrairement à son homologue américain, Mme Claire Lignières-Counathe a déjà une longue expérience de diplomate. Photo : dr

Titulaire d'une maîtrise d’histoire et diplômée de Sciences Po, la jeune femme restera en poste de l'autre côté de l'Atlantique comme vice-consule jusqu'en 1988. Vienne l'accueillera ensuite comme deuxième secrétaire avant d’être attachée, en 1993, à la direction des Nations Unies. Elle rejoindra ensuite New Delhi en tant que première secrétaire de l'ambassade française en Inde. Vilnius et le poste d'ambassadrice s'ouvrant à elle en 2018.

Côté US, le départ de l'ancien ambassadeur au Luxembourg avait immédiatement suivi l'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche. Il est vrai que le républicain Randy Evans était un soutien pro-Trump assumé. Pour lui succéder, le Sénat américain devrait accorder sa confiance au démocrate Tom Barett.

A 67 ans, celui-ci devrait quitter son actuel poste de maire de Milwaukee, sa ville natale. Après dix-sept ans à la tête de cette commune (quasiment) aussi peuplée que le Grand-Duché, le voilà propulsé dans une carrière internationale qu'il va découvrir.

