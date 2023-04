L'administration de l'environnement, en collaboration avec les communes et la Klima-Agence, a réalisé la cinquième campagne de mesurage de NO2. Au total, la présence du polluant a été mesurée sur 112 emplacements dans 33 communes.

Dioxyde d'azote: des moyennes légèrement en hausse en 2022

L'administration de l'environnement, en collaboration avec les communes et la Klima-Agence, a réalisé la cinquième campagne de mesurage de NO2. Au total, la présence du polluant a été mesurée sur 112 emplacements dans 33 communes.

Chaque année depuis 2018, l'administration de l'environnement, en collaboration avec la Klima-Agence, mesure le taux de dioxyde d'azote présent dans l'air dans un certain nombre de communes.

Le Luxembourg a réduit ses émissions de CO2 mais peut mieux faire encore L'objectif est tenu pour 2021, avec une réduction de 20,2% des émissions par rapport à l'année de référence 2005. Mais c'est encore loin des 55% de réduction à atteindre pour 2030.

Pour cette cinquième campagne, 112 emplacements dans 33 communes ont fait l'objet de mesurages. Et aucun de ces emplacements n'a dépassé en 2022 la valeur limite de 40 µg/m3, même si certaines mesures relevées dans plusieurs communes, comme à Remich, Echternach et Differdange, mais aussi Luxembourg par exemple, étaient proches de ce seuil limite.

Pour 2022, on observe dans une partie des communes une légère hausse des moyennes, qui peut s'expliquer notamment par des conditions météorologiques défavorables à la qualité de l’air, surtout pendant le mois de mars, où ont eu lieu trois épisodes de pic de particules fines PM10. Ces journées étaient marquées par un temps sec et ensoleillé avec un vent faible et des effets d'inversion de température avec comme conséquence une mauvaise dispersion des polluants atmosphériques.

Les moyennes ont diminué fortement avec la pandémie de covid-19. Crédit: Administration de l'environnement

Quant au niveau bas observé pendant la première moitié du mois d'août, il peut être expliqué par la baisse générale du trafic routier en été. De plus, pendant la période estivale, un meilleur mélange de l'air et des réactions de dégradation photochimique par l'ozone entraînent généralement une diminution des concentrations de NO2.

Une baisse marquée avec la pandémie de covid-19

Depuis 2018, plus globalement, on constate une baisse progressive des moyennes annuelles, avec une baisse particulièrement prononcée en 2020 et 2021, liée aux mesures mises en place lors de la pandémie de covid-19.

En 2022, la plupart des moyennes ont légèrement augmenté par rapport à 2021, pour revenir aux niveaux de l'année 2020. La modernisation du parc des véhicules et le durcissement des normes a réduit les émissions en provenance du trafic routier, mais ces impacts positifs ont en partie été freinés par une recrudescence du nombre de véhicules sur les routes.

La campagne de 2022 s'est déroulée du 5 janvier au 21 décembre. Afin de déterminer la concentration en dioxyde d'azote, les échantillons sont collectés toutes les deux semaines à l'aide de tubes à diffusion passive.



Poursuivre les efforts

L'échantillonnage passif consiste à exposer à l'air libre pendant une durée fixée à environ trois mètres de hauteur des tubes adsorbants. Par simple diffusion du polluant présent dans l'air, celui-ci va être piégé par l'échantillonneur. Les échantillons sont ensuite analysés en laboratoire par spectrophotométrie.

Même si aucun dépassement n'a été constaté en 2022, l'administration de l'environnement indique que les efforts pour réduire la pollution de l'air doivent être poursuivis, en collaboration avec les communes.

Le rapport complet est disponible sur www.emwelt.lu

