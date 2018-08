Une gare victorienne, New York au temps de la prohibition, les lumières de Las Vegas ou encore une île aux dinosaures. Durant tout le week-end la salle des fêtes de Clemency attire petits et grands fans de Playmobil.

Dioramas géants aux LuxPlaymoDays

(C./LuWo/dco) – Des collectionneurs venus des Pays-Bas, de Belgique, d'Allemagne, de France, d'Espagne et du Luxembourg ont apporté leurs plus belles pièces pour animer ces 13èmes Rencontres autour du célèbre jouet à Clemency.



An total, 16 dioramas dont un allant jusqu'à 50 mètres carrés, sont présentés au public. Les fans peuvent bien sûr acheter des objets de collection spéciaux sur place.



Le plus grand diorama intitulé «Le sauvetage du fils du baron», a été réalisé par une équipe belgo-néerlandaise. Elle comporte pas moins de 2.500 figurines hautes de 7,2 cm et d'innombrables pièces. Voici les plus belles photos de notre photographe Lucien Wolff:

