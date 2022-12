Se fier à ses autres sens est le seul moyen de survivre à la lutte d'un repas à trois plats sans aide visuelle.

Dîner dans le noir : un défi culinaire pas comme les autres

Natalia PIKNA Se fier à ses autres sens est le seul moyen de survivre à la lutte d'un repas à trois plats sans aide visuelle.

Abandonner son téléphone et son sens de la vue pour dîner peut être une idée effrayante pour la plupart des gens, mais Dans le Noir? vous montrera comment faire.

Ce qui a commencé comme une entreprise «sauvage» en 2004 s'est depuis étendu à d'autres villes d'Europe, et est maintenant arrivé au Luxembourg, à l'hôtel Novotel du Kirchberg. Le concept est assez simple : le dîner est servi dans l'obscurité la plus totale (oui, vraiment, même votre montre numérique n'est pas autorisée) et les convives tentent de s'orienter.

Toute cette expérience est rendue possible par les guides, plus que de simples serveurs, qui sont aveugles ou malvoyants. Ils vous aident à trouver votre siège et vos couverts, et sont là pour répondre à toutes vos questions ou vous aider. Ainsi, le concept fonctionne également comme un renversement de la dynamique relationnelle habituelle entre les personnes malvoyantes et celles qui ne le sont pas.

Il y a certainement un facteur de choc lorsque vous entrez pour la première fois. Alignés en file indienne, vous ne pouvez vous accrocher qu'à la personne qui vous précède tandis que le guide vous conduit dans la salle obscure.

Une autre observation étrange en entrant dans la pièce est qu'elle semble très bruyante. Dans l'obscurité, les gens ont tendance à parler plus fort car ils ne voient pas leur interlocuteur, alors que la perception auditive est d'autant plus forte.

Sécurité de la chaise

Cependant, dès que l'on sent la sécurité de la chaise sous soi, le corps se détend et les plats commencent à arriver. «Ce sont de très belles assiettes, Villeroy & Boch», a plaisanté l'un de mes voisins de table, peu après que nous soyons entrés dans la salle obscure et que nous ayons reçu nos entrées.

C'est ainsi que commence une exploration de la nourriture qui se trouve devant vous et une utilisation consciente des couverts que vous n'avez peut-être pas connue depuis votre enfance. Du début à la fin, c'est un exercice d'abandon.

Dans un environnement aussi original, on pourrait presque oublier l'ingrédient principal d'un repas, à savoir la nourriture. Le menu change tous les trois mois et est conçu par le chef de l'hôtel. Les plats - une entrée, un plat principal et un dessert accompagnés de trois vins différents - sont fidèles à ce que l'on peut attendre d'un hôtel 4 étoiles, mais avec une attention particulière portée à l'éveil des sens.

Vos papilles gustatives sont souvent défaillantes lorsque vous avez l'habitude de voir vos aliments avant de les porter à votre bouche et lorsque vous avez des attentes précises quant à l'aspect et au goût d'un dessert, par exemple.

À la recherche d'indices

Vous commencez par analyser la texture, vous la sentez plusieurs fois pour savoir s'il s'agit de poisson ou de viande, et vous pouvez même la toucher avec vos doigts. L'ensemble du menu est ensuite révélé à la fin du repas, une fois que vous êtes sorti de la chambre noire.

Les surprises ne manquent pas lorsqu'il s'agit des choses réelles que vous avez mangées, car vous jurez que vous les avez eues sur le bout de la langue !

Une grande partie de la soirée est constituée par vos interactions avec d'autres personnes. Les tables peuvent accueillir jusqu'à six personnes, donc si vous venez seul ou en couple, vous serez assis avec des inconnus. Une solidarité particulière naît de ce lien établi dans ces confins sombres.

Sans la pression de l'apparence, un nouveau confort s'installe et permet des connexions plus rapides avec les personnes qui vous entourent. «Tu peux me passer l'eau?» devient une opération logistique dans laquelle tous les membres de la table doivent coopérer.

À l'avenir, profitant de cet environnement, le restaurant luxembourgeois pourrait accueillir des séances de speed dating, comme c'est déjà le cas dans d'autres villes.

Sensibilisation aux problèmes réels

Les serveurs sont incroyables. Marie-Ange était le guide pour la soirée, et elle a rendu l'expérience agréable du début à la fin. Le concept renvoie inévitablement à une question plus large, celle de l'emploi des personnes handicapées ou malvoyantes.

L'un des guides cherchait un emploi au Luxembourg depuis 2007. Tous s'accordent à dire que leur profession a insufflé une nouvelle énergie dans leur vie et ils ne pourraient pas être plus reconnaissants. Toute l'équipe est heureuse, ce qui se ressent dans la synergie qui existe entre eux. Cependant, on ne peut s'empêcher de penser aux nombreux autres qui restent derrière.

Bien entendu, si l'expérience est unique et amusante, elle a également pour but de sensibiliser le public et de vous obliger à vous mettre dans la peau d'une personne qui vit dans l'obscurité chaque jour.

À la fin du dîner, vous pourriez même oublier que vous vous trouvez dans une situation aussi inhabituelle. Etre autour de la table devient plus confortable, et la conversation et l'exploration sensorielle deviennent l'essentiel. Il se peut que du vin soit renversé, que les chaises soient heurtées, mais l'expérience sera mémorable de toute façon.

C'est d'une manière si viscérale, si physique, qu'il n'y a pas de mots pour décrire avec précision les sentiments et les sensations que l'on éprouve au cours de cette expérience. En bref, que vous soyez à la recherche d'une idée de rendez-vous insolite, que vous souhaitiez émoustiller vos papilles, rencontrer de nouvelles personnes ou offrir un cadeau unique, vous ne pouvez pas vous tromper en bouleversant le concept même du dîner.

