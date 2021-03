Le Luxembourg passe ce week-end à l'heure d'été, un changement controversé auquel l'Union européenne a officiellement décidé de mettre fin... toujours sans concrétisation.

Dimanche, retour à une heure d'été en sursis

(AFP) - Une heure de sommeil en moins, une heure de jour en plus. A deux heures du matin dans la nuit de samedi à dimanche, les horloges avanceront de 60 minutes: il sera trois heures et on dormira donc (théoriquement) «une heure de moins», raccourcissant d'autant le couvre-feu auquel sont toujours soumis les quelque 626.000 résidents.

Mais ce changement d'heure deux fois l'an (passage à l'heure d'hiver le dernier dimanche d'octobre, à l'heure d'été le dernier dimanche de mars) est très contesté pour son effet sur les rythmes biologiques, notamment par des médecins ou des parents d'enfants en âge scolaire.

Le confinement n'empêche pas le changement d'heure Si la normalité a été mise entre parenthèses en raison de l'épidémie de coronavirus, certaines pratiques se poursuivent comme si de rien n'était. Dans la nuit de samedi à dimanche, toutes les horloges devront être avancées d'une heure pour adopter l'heure d'été.

Au niveau européen, où le régime du changement d'heure a été harmonisé en 1980 - justifié à l'époque par des économies d'énergie, dont la réalité est discutée - la Commission européenne a proposé en septembre 2018 de le supprimer... en 2019. Mais finalement, le Parlement européen a voté en mars 2019 un report à 2021, à discuter avec le Conseil de l'UE. Depuis, la crise du covid-19 est passée par là, et le dossier est dans les limbes.

Il faut entre autres inciter les pays à harmoniser leur choix d'heure légale, afin d'éviter d'aboutir à un patchwork de fuseaux horaires entre voisins.

