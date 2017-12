Par Maurice Fick



Ce dimanche 10 décembre 2017, jour de l'inauguration du tram, du funiculaire et des deux nouvelles gares qui vont chambouler la mobilité à Luxembourg-Ville, les transports publics seront gratuits. A partir de 13 heures, le grand public pourra enfin tester les nouvelles infrastructures et profiter d'animations jusqu'à 18 heures.

Le dimanche matin est tout entier dédiée à l'inauguration très officielle de la gare de Howald, de l'arrêt ferroviaire Pfaffenthal-Kirchberg, du funiculaire et du tram (dans cet ordre) par le couple grand-ducal, le Premier ministre, Xavier Bettel, le président de la Chambre des députés, Mars Di Bartolomeo, le ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch, et plusieurs membres du gouvernement.

A compter de 13 heures, ces nouveaux modes et plateformes de transport mais également la toute nouvelle piste cyclable bidirectionnelle de l'avenue J.-F. Kennedy et les deux pôles d'échange «Europe» et «Luxexpo», seront accessibles et pourront être testés par tous.



A noter que le ministère (RGTR), la Ville de Luxembourg, Luxtram, les CFL et le Verkéiersverbond seront présents aux différents pôles d'échanges pour informer les clients à tout moment.



Après-midi magique sur le tracé du tram



Entre 13 et 18 heures dimanche, la station «Rout Bréck-Pafendall», la dernière station à laquelle s'arrêtera le tram (avant de passer le Pont Rouge au printemps 2018), sera le théâtre d'un «Winter Wonderland» où les usagers assisteront à des animations diverses: spectacle de feu, sculpture sur glace, Live DJ, pantomime, walking act, saxophoniste, Live Curling Club, Musique militaire et restauration.



A l'autre bout de la ligne de tram, à la station «Luxexpo», des animations sont prévues autour du tram: quiz interactif, photo-corner, restauration.

Devant le supermarché Auchan, la station «Weicker» accueillera un «Charity Market» jusqu'au 16 décembre. Il est ouvert tous les jours de 11h30 à 18 heures.



Pour la petite histoire, la rame de tram victime du premier accident de tram au Kirchberg vendredi 1er décembre 2017 a été réparée au cours de la semaine et sera bien opérationnelle ce dimanche a assuré André Von der Marck, directeur général de Luxtram. Un automobiliste qui avait grillé un feu rouge et avait percuté latéralement la rame.



Pour comprendre les principaux changements à venir, regardez cette vidéo: