Luxembourg 2 min.

Digitalisation

Un nouveau record pour MyGuichet.lu

Marie DEDEBAN En dépassant en août les 2,6 millions de démarches administratives effectuées en ligne, la plateforme enregistre une progression de 146% par rapport à l'année précédente. Sa version mobile connaît elle aussi un certain succès, un mois après son lancement.

Demander une bourse pour les études supérieures, régulariser ses impôts, imprimer un certificat de résidence en quelques clics depuis chez soi: la formule séduit de plus en plus au Luxembourg. Au point qu'à la fin du mois d'août la plateforme MyGuichet.lu a dépassé les 2,6 millions de démarches administratives, particuliers et entreprises confondus. «Un record», a indiqué lundi le ministère de la Digitalisation, ce chiffre ayant augmenté de 146% par rapport à l'année précédente.

Le covid booste l'usage de MyGuichet.lu Jamais le service en ligne n'avait connu pareille fréquentation depuis son lancement en 2009. Ces neuf derniers mois, MyGuichet.lu a vu transiter plus de 1,3 million de démarches.

Une hausse «principalement due» aux démarches liées à la crise sanitaire, selon le ministère. Dans le cadre de la pandémie, les entreprises peuvent en effet demander leurs aides pour «coûts non couverts» directement sur la plateforme, tandis que les citoyens et résidents vaccinés ou testés à l'étranger ont la possibilité d'y obtenir un certificat européen. Mais les démarches hors pandémie, comme les demandes d'allocations familiales, se sont également développées. Comparant les huit premiers mois de 2020 à ceux de 2021, le ministère de la Digitalisation indique qu'elles ont augmenté de 40%, ce qui confirme selon lui «l'acceptation du grand public de ce mode de transmission digital entre privé et public».

Et l'application mobile MyGuichet n'est pas non plus en reste. Un mois après son lancement, elle comptabilise quelque 150.000 téléchargements et 900.000 opérations effectuées. Et si les démarches disponibles sont appelées à s'y développer «rapidement», selon le ministère, il semble que les usagers y voient un réel avantage au quotidien. Les demandes de casier judiciaire, de bourses, ou de rendez-vous pour un test covid sont ainsi les options les plus utilisées sur cette version mobile.

A en croire ces chiffres et le succès de l'application CovidCheck, il apparaît que les résidents du Luxembourg aient franchi sans trop de mal le cap numérique. L'appli permettant de prouver son bon état de santé a en effet été téléchargée plus de 276.000 fois en moins de deux mois.

