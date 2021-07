En ouvrant la première application officielle dédiée aux points d'intérêt touristiques du Grand-Duché, le ministère des Classes moyennes entend fournir "une boussole 2.0" à ceux qui (re)découvriront le pays à l'occasion d'un weekend ou des congés.

Luxembourg 3 min.

Digitalisation

Tout le Luxembourg touristique en une appli

Patrick JACQUEMOT En ouvrant la première application officielle dédiée aux points d'intérêt touristiques du Grand-Duché, le ministère des Classes moyennes entend fournir "une boussole 2.0" à ceux qui (re)découvriront le pays à l'occasion d'un weekend ou des congés.

Pas question de vivre une seconde année sombre pour le tourisme luxembourgeois. «Ce sera encore compliqué, mais il faut savoir apprécier les éclaircies.» Et justement, en ce mardi pluvieux de juillet, Lex Delles avait ''son'' rayon de soleil à apporter : une application inédite dédiée à 100% à ce qui fait le charme du Luxembourg: ses châteaux, ses parcs de loisirs, ses attractions, ses musées, ses restaurants, ses chemins de randonnée, ses pistes cyclables, ses visites guidées... «Il y a même la possibilité de découvrir le pays en skate», s'enthousiasme donc le ministre des Classes moyennes.

2,4 millions de touristes attendus cet été Le ministère du Tourisme a présenté ce jeudi sa nouvelle campagne «Lëtzebuerg, dat ass Vakanz» visant à promouvoir le Grand-Duché. Sept projets devraient animer la période estivale.

Simple, disponible aussi bien en allemand, anglais que français, l'appli Visit Luxembourg semble bien née. Simple et efficace, avec dans un premier temps un accès limité à six catégories (sports & activités, gastronomie & nightlife, visites guidées, culture, made in Luxembourg et nature). «Avec même les prédictions de Meteolux», ajoute Lex Delles impatient que le nouvel outil développé connaisse autant de succès que le site internet visitluxembourg (de l'ordre de 3-4 millions de visiteurs par an).

Mais, attention, les deux ne se feront pas concurrence, comme l'explique Sebastien Reddecker, directeur de Luxembourg for tourism. «L'appli, c'est vraiment la boussole pour les gens une fois sur place. Ils font leurs choix par thème, ou se laissent guider par nos suggestions et leur journée se construit.» Même chose en acceptant la géolocalisation et en découvrant autour de soi les sites à visiter ou les adresses immanquables des alentours. Combien de points d'intérêt référencés au total? «Plusieurs milliers sans doute...»

Un bon point Encore valables jusqu'au 15 septembre 2021, les vouchers offrant une réduction de 50 euros pour une nuitée au Luxembourg continuent leur bonhomme de chemin. «Déjà 123.430 bons ont été utilisés par des résidents ou des frontaliers», annonce Lex Delles qui suit la progression au jour le jour. «3.160 ont été remis en juin», précise le ministre.

Bref, il en reste encore 576.000 à utiliser cet été pour soutenir le secteur (et faire une belle économie au passage)

Mais l'appli ne va cesser de monter en puissance, promettent ses initiateurs. D'abord en intégrant rapidement les toutes nouvelles cartes du Vëlosummer 2021. Les cyclistes pourront ainsi emprunter les treize circuits ouverts à leur intention, avec l'appli coincée sur le guidon.

«Nous allons aussi permettre aux petites structures touristiques qui auraient échappé à cette première version de pouvoir intégrer leurs données (adresse, sujet, horaires). Cela leur offrira une belle visibilité.» Reste aussi quelques traductions à assurer pour cette appli qui, entre autres particularités, proposent également des ''stories''. Six formats longs pour prendre le temps de découvrir le pays.

Téléchargeable aussi bien sur Google play que via l'Apple store, Visit Luxembourg donne aussi accès aux horaires des transports publics (bus, tram, trains). Autre façon originale de parcourir le pays de long en large, ou de rue en boulevard. «Il n'y a pas de coin du Grand-Duché qui ne mérite pas une visite, sourit au passage le ministre en bon promoteur de la destination. Et j'encourage aussi bien les frontaliers, les habitants de la Grande Région mais aussi et surtout nos résidents à tester l'appli, je suis certain qu'ils découvriront un lieu qu'ils ne connaissaient pas!» Chiche?

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.