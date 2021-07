L'application MyGuichet, lancée ce lundi, permet à chacun de réaliser plusieurs opérations courantes depuis son téléphone portable. D'ici la fin de l'année, ce sera une dizaine d'options qui devraient être accessibles.

Vos démarches auprès de l'Etat à portée de main

Prendre rendez-vous avec la Caisse nationale de Santé dans son train, faire une demande de casier judiciaire depuis la table d'un restaurant, enregistrer son pass vaccinal aux portes de l'aéroport... Depuis quatre jours, les résidents et frontaliers n'ont qu'à sortir leur téléphone pour accéder à l'application myguichet.lu.

Le covid booste l'usage de MyGuichet.lu Jamais le service en ligne n'avait connu pareille fréquentation depuis son lancement en 2009. Ces neuf derniers mois, MyGuichet.lu a vu transiter plus de 1,3 million de démarches.

Officiellement lancée ce lundi, cette appli mobile doit permettre à chacun d'accéder plus facilement à ses démarches administratives, mais également à son certificat de vaccination. Car si CovidCheck doit déjà permettre de justifier son état de santé, la version mobile de myguichet.lu doit pallier ses imperfections.

Les usagers devraient ainsi pouvoir accéder plus facilement à leur attestation ainsi qu'à celle de leurs enfants, et ainsi les présenter plus rapidement lors de contrôles à l'entrée d'évènements sportifs et culturels, ou encore lors de déplacements à l'étranger. Il suffit pour cela aux résidents et frontaliers de synchroniser leur compte MyGuichet avec l'application, pour obtenir le précieux QR Code.

Au-delà de ce sésame, le directeur du CTIE, Patrick Houtsch, a déclaré lors d'une conférence de presse que «des dizaines de démarches administratives» seraient disponibles sur l'application «dans le courant de l'année». Certaines en revanche ne pourront être accessibles que par ordinateur, comme la déclaration fiscale, pour des raisons de sécurité.

Le logiciel de l'application permet également d'ajouter les pièces justificatives nécessaires à certaines démarches depuis un mobile. L'utilisateur n'a qu'à prendre le fichier en photo, et le système le convertit immédiatement en fichier pdf, sans avoir à utiliser de scanner.

Le ministre délégué à la Digitalisation, Marc Hansen (DP) a également confirmé que «tous les résidents de plus de 16 ans et tous les frontaliers» disposeraient à l'avenir d'un compte myguichet.lu.

Le lancement de cette application, trois ans après celui du site web, s'inscrit dans la démarche de digitalisation du gouvernement. Initié en 2019 avec la création d'un ministère dédié, le processus devrait notamment aboutir à la dématérialisation des déclarations d'impôts en 2022. Le but: simplifier les démarches administratives, quelles qu'elles soient. Alors que 2,255 millions de démarches ont été effectuées par internet en 2020, ce chiffre atteint déjà les 2,177 millions dans les six premiers mois de 2021, a indiqué le ministère.





