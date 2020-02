Alors que la 56e édition de l’Autofestival va connaître un dernier temps fort ce week-end, certains clients hésitent encore. Mais peut-on aujourd'hui se passer d'une auto au Luxembourg? Le Mouvement écologique et la Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ donnent leur avis.

«Difficile de faire l'impasse sur la voiture»

(DH) - L'Autofestival va refermer ses portes ce week-end. Il sera alors temps de tirer un premier bilan et observer si la transition vers les véhicules électriques a profité d'un véritable coup d'accélérateur. C'est en tout cas le vœu du Mouvement Écologique et de Blanche Weber, sa présidente, tout comme celui de la Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ (LVI).

«Il ne faut plus privilégier la voiture en soutenant des prix du carburant à des niveaux ridicules, notamment le diesel», souligne Blanche Weber. «Concentrons-nous sur le fait de changer les habitudes, pronons le covoiturage et portons ensuite nos efforts pour augmenter le parc de voitures électriques rechargées avec de l'énergie verte.»

«Mais il est difficile de faire l'impasse sur la voiture sur l'ensemble du territoire sans prendre certains éléments en considération. Et en particulier le lieu d'habitation et le lieu de travail», commente encore Blanche Weber. «Ceux qui le peuvent physiquement ont les moyens de vivre sans voiture au quotidien ou, du moins, de nettement réduire leur trajet», lui répond en écho Philippe Herkrath, le porte-parole de la LVI. «Mais quand on connaît la moyenne des kilomètres effectués pour se rendre à son travail, on peut imaginer que beaucoup de monde aurait intérêt à profiter de la multimodalité des transports», ajoute-t-il.



En clair, pour le représentant de l'association qui compte environ 1500 membres, l'association vélo-bus ou vélo-train apparaît comme «la meilleure solution». Une condition toutefois, celle de «densifier le réseau cyclable ainsi que le réseau de vélos à la location dans certains endroits aux heures de pointe».

Pour rappel, au printemps dernier, la LVI a dévoilé les cartes des réseaux cyclables national et régional. Toutes les distances des différents itinéraires, les dénivellations et les lieux pour louer des vélos y sont répertoriés. D'autre part, en termes d'infrastructures, une piste cyclable reliera la capitale à Belval (un tronçon de 28 km) à la fin de l'année. L'ensemble du réseau devrait ainsi être porté à plus de 1.100 km, près de deux fois plus qu'il y a cinq ans.

«Reconsidérer la place de la voiture»

La multimodalité des transports apparaît aussi comme la solution pour Blanche Weber à condition «que l'État offre un maximum d'opportunités que pour chacun puisse, sur l'ensemble du territoire, en profiter au maximum, et ce, à n'importe quelle heure et n'importe quel jour de la semaine». A ce sujet, François Bausch (Déi Gréng), le ministre des Transports, devrait faire tout prochainement de nouvelles propositions, révèle la présidente du Mouvement Écologique.

«Il faut un mixte transports en commun – véhicules privés, car les solutions toutes faites n'existent pas», affirme encore Blanche Weber. Selon elle, il faut aussi reconsidérer la place de la voiture dans notre société «et cesser de dire que le Luxembourgeois en est toujours amoureux». «Quant à moi», dit-elle, «j'en profite comme d'un instrument qui ne me procure aucune émotion. Et n'oublions pas non plus que la voiture pèse lourd dans le budget des familles...»