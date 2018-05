Differdange voudrait aussi une vraie gare

Pourtant en plein aménagement avec le projet de son «Entrée en ville», la ville de Differdange rêve d'une gare appropriée face à la société nationale CFL muette.

Pourtant en plein aménagement avec le projet de son «Entrée en ville», la ville de Differdange rêve d'une gare appropriée face à la société nationale CFL muette.

Desservie tous les quarts d'heure par les CFL, Differdange, troisième plus grande ville du Luxembourg, doit pourtant se contenter d'une simple plateforme à la place d'une gare, obligeant la plupart des utilisateurs du train à attendre sous la pluie ou la neige en fonction des conditions météorologiques.

Pourtant ce ne sont ni les projets ni les financements qui manquent à la ville, mais bien un partenariat avec les CFL. «La ville avait pour projet de construire un bâtiment de gare avec une salle d'attente et des petites boutiques. Nous avons proposé aux CFL de construire la gare pour eux et de préfinancer le projet. Mais ils restent muets.» confie Georges Liesch, échevin de la ville de Differdange interrogé par le Luxemburger Wort.



Et ce n'est pas tout. Dans quasiment toutes les gares du pays, des M-Box ont été construites pour stationner des vélos. Mais Differdange a été écarté. «Ils ont mis en place une M-Box à Oberkorn. Là où seulement deux trains s'arrêtent tous les jours. Il est clair que la M-Box aura moins de succès dans cette petite station qu'à Differdange», explique Liesch. La ville de Differdange avait pourtant proposé un emplacement pour une M-Box dans le cadre du projet de l' «Entrée en ville». La réponse fut tout simplement «non».

Une nouvelle « Entrée en ville » pour Differdange

Après la tour située à proximité du centre commercial OpKorn, c'est un nouvel ensemble comprenant aussi une tour qui verra le jour, dans le cadre du projet de l'«Entrée en ville», à Differdange, en plein cœur de la ville et donc également à côté du nouveau centre commercial.

Ce projet de l'«Entrée en ville», malgré le manque de soutien de la part des CFL selon Georges Liesch, impactera la circulation dans les prochains jours. En effet, les travaux du rond-point vont débuter le dernier week-end de mai, bloquant ainsi toute une partie du quartier.



«Le week-end du 26 au 27 mai, la couche finale sera posée sur la chaussée», explique l'échevin. En conséquence, le 26 mai, l'accès de Fousbann au centre-ville ne sera pas possible entre 11 heures et 18 heures. Le 27 mai, une fermeture complète est prévue entre la rue du Gaz et la rue Michel Rodange de 17 heures à 22 heures.

Ces travaux ont pour but d'installer, à la place de l'ancien rond-point, un nouveau système de feux de circulation «intelligent» qui réagira au trafic grâce à un système de détection situé dans la chaussée. Le rond-point ne pouvait plus répondre efficacement à la croissance de la circulation.

L'ancien rond-point à l'entrée de Differdange sera remplacé par un nouveau système de feux de circulation «intelligent» à partir du week-end du 26 et 27 mai. Nicolas Anen

Un quartier de la gare en plein développement



Le quartier autour de la gare est actuellement en plein aménagement, avec la construction du Lycée international à côté de l'Ecole primaire internationale et l'implantation du nouveau centre commercial OpKorn depuis l'année dernière. Entre ce nouveau campus scolaire et le centre commercial, un ensemble de deux nouvelles tours est prévu dans le cadre du projet de l'«Entrée en ville».

La construction d'un nouveau parking sur le parking actuel du centre-ville est également prévu. Une décision à ce sujet sera prise sous peu par le conseil communal. Plusieurs projets sont en discussion: construire d'autres espaces pour magasins, bâtir des locaux commerciaux plus petits avec un parking ou aménager uniquement un parking. La question reste ouverte.



«Il est certain que nous allons construire une autre connexion vers le centre via le chemin de fer», souligne Liesch. Il ne s'agit alors pas de créer une concurrence avec les magasins du centre-ville, mais de faire en sorte que Differdange devienne une ville commerçante à caractère régional. Selon l'échevin, le nouveau centre commercial OpKorn, inauguré en octobre dernier, a montré que ce concept fonctionne.

Tout ces aménagements conduiront à plus de trafic. C'est donc une autre raison pour laquelle un espace partagé entre le chemin de fer et le centre-ville avec une connexion aux transports en commun est si important. Dans un rayon de 100 mètres, la ville rassemble un pôle d'échange avec des parkings, l'accès aux réseaux RGTR, Diffbus, TICE, Vel'ok et CFL. Selon Liesch, «il serait donc particulièrement important d'avoir les CFL comme partenaire. Mais ce n'est pas le cas».

