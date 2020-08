Pour freiner la flambée des prix, la commune a décidé d'acheter l'ensemble des appartements d'un projet de 80 logements, pour 40 millions d'euros. 32 biens seront commercialisés à la rentrée, les autres seront loués.

Differdange fait main basse sur les tours Gravity

(DH avec Luc Ewen) - Alors que Differdange a fait une entrée remarquée dans la dernière étude de la propriété en Europe publiée par Deloitte, avec une neuvième place européenne en termes de prix des loyers (20 euros le m2), la Cité du fer tente d'inverser la courbe inflationniste. C'est ainsi qu'avec le projet «Gravity» le service du logement, créé l'an dernier, aura prochainement 80 nouveaux appartements à gérer. Ces derniers vont voir le jour à l'entrée de la ville, juste à l'endroit où se trouvait la tour «Hadir», autrefois témoin du style architectural des années 1960.

Initialement, les autorités communales avaient l'intention de placer tous les appartements sur le marché et les écouler à prix modéré. Mais les élus ont révisé leur position lorsqu'ils ont eu vent de l'intérêt d'agents immobiliers désireux de réaliser un joli profit à la revente. C'est pourquoi la Ville de Differdange a délié les cordons de sa bourse pour investir plus de 40 millions d'euros dans l'acquisition de la totalité des 80 appartements, afin de participer à la maîtrise des coûts de l'immobilier.

Parmi ces logements, 48 sont destinés à la location. Avec un objectif bien déterminé pour la bourgmestre Christiane Brassel-Rausch (Déi Gréng): «Parvenir à une mixité sociale».

Pour ce faire, 24 appartements à louer sont réservés aux seniors et huit aux personnes à mobilité réduite. La commune a aussi déterminé les critères d'attribution des autres appartements via un système de points qui prend en compte le nombre d'enfants et le revenu, et le fait que les demandeurs sont originaires de Differdange et y travaillent.

Par ailleurs, parmi les 32 propriétés qui seront mises en vente, quatre sont des penthouses. Ces derniers seront mis aux enchères cette année.

