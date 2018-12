Lors de son assemblée lundi, le conseil communal de Diekirch s'est dit favorable à entamer un débat portant sur une éventuelle fusion de Diekirch avec des communes environnantes.

Diekirch entame les débats sur la fusion des communes

Dans le cadre d'une alliance multipartite, le conseil municipal de Diekirch a décidé à l'unanimité lundi après-midi, de prendre part aux débats sur une fusion autour de la Nordstad.

En plus de Diekirch, les communes de Bettendrof, Erpeldange et Schieren, quatre communes sur les six participent déjà au débat.

A Ettelbruck, la décision sera prise mardi. Ettelbruck s'était déjà montrée favorable, en septembre, à entamer ces discussions avec Erpeldange-sur-Sûre et Schieren. Une réponse positive est donc envisageable. Seule la commune de Colmar-Berg s'était prononcée contre cette fusion.