Le nouveau Palais de justice a été inauguré ce mercredi à Diekirch.

Diekirch a inauguré son nouveau Palais de justice

Le nouveau Palais de justice a été inauguré ce mercredi à Diekirch.

Félix Braz, ministre de la Justice, et Claude Turmes, secrétaire d'État au Développement durable et aux Infrastructures, ont assisté à l'inauguration.

Le Palais de justice, sur la place Guillaume (Kluuster), construit entre 1850 et 1852, a été assaini et agrandi entre mai 2015 et septembre 2018. Ces travaux ont permis de mettre le bâtiment en conformité selon les normes en vigueur, d'augmenter la surface utile par la construction d'un volume supplémentaire à l'arrière du bâtiment pour une deuxième salle d'audience et des bureaux, de séparer spatialement le tribunal du parquet et, finalement de rendre le bâtiment accessible aux personnes à mobilité réduite.





Félix Braz, ministre de la Justice, et Claude Turmes, secrétaire d'État au Développement durable et aux Infrastructures, ont assisté à l'inauguration. Nico Muller

Le coût total de la rénovation est 9.900.000 euros.

Claude Turmes a précisé qu'un soin particulier a été apporté au concept énergétique: «De ce point de vue précis, la nouvelle construction remplit les conditions d'une classe énergétique B. En ce qui concerne les parties existantes et transformées, une amélioration de l'enveloppe du bâtiment a été réalisée grâce à la mise en place d'une isolation thermique au niveau de la toiture et au remplacement des anciennes fenêtres par de nouvelles fenêtres isolantes réduisant les pertes d’énergie.»





Le coût total de la rénovation est 9.900.000 euros. Nico Muller

«La justice est le garant de notre État de droit», a souligné Félix Braz. «Dans l'intérêt du bon fonctionnement de la justice au service du citoyen, des réformes importantes sur le plan légal ont été entreprises pour simplifier les procédures judiciaires et renforcer les droits des justiciables. Ces réformes sont accompagnées d'investissements conséquents dans le renforcement des moyens humains et matériels mis à la disposition des autorités judiciaires», a encore déclaré le ministre de la Justice.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.