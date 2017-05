Les ponts et chaussées informent les automobilistes qu'un chantier relatif à la réfection de la couche de roulement aura lieu entre ce vendredi 19 heures et lundi 22 mai 6 heures sur les autoroutes A6 et A1 entre la croix de Gasperich et le tunnel Howald en direction de Trèves.

Les routes suivantes seront interdites d'accès:

l’accès de la croix de Gasperich en provenance du rond-point Gluck de l’A3 en direction de Trèves de l’A1,

les bretelles d’accès de la croix de Gasperich en provenance de la croix de Bettembourg de l’A3 en direction de Trèves de l’A1

la frontière belgo-luxembourgeoise de l’A6



Les déviations suivantes sont mises en place:

le trafic en provenance de Metz de l’autoroute A3 et en direction de l’autoroute A1 est dévié via le rond-point Gluck, le CR224, le CR228 et la N2 jusqu’à l’échangeur de Hamm,

Le trafic en provenance de Metz de l’autoroute A3 en direction de l’autoroute A6 est dévié via le rond-point Gluck jusqu’à la croix de Gasperich



