La répartition d'un nouveau lot de protections buccales pour les résidents âgés de plus de 16 ans débute ce lundi. Une opération qui s'étale sur plusieurs jours en fonction des possibilités des communes, responsables de cette tâche.

Luxembourg 3 min.

Deuxième distribution de masques en cours

Si les deux dernières semaines ont été consacrées à la distribution des masques en faveur des frontaliers belges, français et allemands sur douze sites répartis à travers le pays, ce sont à présent aux résidents d'être au cœur de toutes les attentions. Si chacune des 102 communes a bien reçu le second stock de masques via le corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS), la répartition de ce matériel en revient désormais aux personnels communaux.

Si cette opération doit débuter à partir de ce lundi, tous les résidents de plus de 16 ans ne sont pas logés à la même enseigne. Exemple avec Luxembourg, Esch-sur-Alzette et Differdange, les trois principales villes du pays.

Frontaliers, à vos masques ! Depuis lundi, plus de 200 militaires et salariés de POST sont sur le qui-vive afin de distribuer 10 millions de masques aux travailleurs frontaliers. Tous devraient recevoir leur courrier avant la fin de cette semaine.

Dans la capitale, les services communaux ont prévu de débuter la distribution à partir de mardi. Neuf points de retraits seront ouverts jusqu'au samedi 30 mai mais aussi entre le mardi 2 et le samedi 6 juin de 9 à 17h pour les guichets «Walk In» et de 11 à 19h pour les trois guichets «Drive In» (Parking Adenauer au Kirchberg, Hall Omnisports de Dommeldange et le Skatepark à Hollerich).

Pour les Eschois, les responsables ont programmé de procéder à la répartition des masques entre ce lundi 25 mai et samedi sur six sites différents (entre 9 et 19h). A noter qu'à partir du 2 juin, seul l'Escher Theater servira de lieu de distribution, toujours entre 9 et 19h.

Enfin du côté de Differdange, une partie de la population est déjà en possession des masques, la distribution était déjà programmée le 21 mai dernier mais les autorités communales proposent deux séances de rattrapage à leurs résidents: soit le jeudi 28 mai entre 10h et 15h et le vendredi 29 mai entre 13h et 18h dans le Hall O à Oberkorn.

Pour rappel, cette seconde phase de livraison fait suite à la distribution de 3,5 millions de masques offerts à tous les habitants du pays, aux 600.000 pièces proposées aux artisans et à ceux réservés aux écoliers. Le ministère de l'Intérieur avait précisé aux communes les modalités d'une distribution prévue à partir du 25 mai, date qui coïncide avec la réouverture des écoles fondamentales et des crèches.

