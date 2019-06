Inédit à l'entrée du quartier des affaires de Luxembourg, le projet «Infinity» donne quasiment à voir toute sa silhouette. La tour de bureaux, au premier plan, sera couverte sous peu et la tour résidentielle la plus luxueuse du pays a atteint 23 étages.

Luxembourg 8 2 min.

Deux tours de plus à «Manhattan-Kirchberg»

Maurice FICK Inédit à l'entrée du quartier des affaires de Luxembourg, le projet «Infinity» donne quasiment à voir toute sa silhouette. La tour de bureaux, au premier plan, sera couverte sous peu et la tour résidentielle la plus luxueuse du pays a atteint 23 étages.

Où en est le chantier du vaste projet «Infinity» dessiné par l'architecte de renom, Bernardo Fort-Brescia et lancé en avril 2017 ? Après une visite dans ses coulisses le 20 mars, nous sommes retournés sur place, pile trois mois après:



Le 20 juin 2019 Photo: Maurice Fick

Dans la tour de bureaux de 8 étages et 6.800 m2 qui tend vers le Pont Rouge, la pose des menuiseries intérieures est en cours. Et la pose de la toiture en lamelles ajourées doit débuter «dans les prochains jours» pour se terminer «avant les congés collectifs» de cet été, assure-t-on chez le développeur Immobel.



Dans les coulisses d'une tour infiniment luxueuse Juste à l'entrée du Kirchberg, le projet «Infinity» prend forme. La tour de bureaux sera finie «fin octobre», le centre commercial «ouvrira à Noël» et la luxueuse tour résidentielle de 25 étages sera livrée «à la mi-2020». Visitez le chantier de l'intérieur.

C'est la dernière ligne droite pour les aménagements intérieurs, «les réceptions vont débuter début juillet». Ces bureaux, à la vue imprenable sur l'entrée du quartier du Kirchberg, seront entièrement loués au cabinet d'avocats Allen & Overy d'ici «fin octobre».



A l'arrière, la future plus haute tour résidentielle du Luxembourg, compte déjà 23 étages en cette mi-juin. Le gros œuvre béton des 25 étages sera terminé «fin septembre» assure Immobel.



La tour résidentielle avec un décroché de façade «sera prête mi-2020». Elle compte 165 appartements qui sont déjà tous vendus.

6 Photo: Maurice Fick

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photo: Maurice Fick Photo: Maurice Fick Photo: Maurice Fick Photo: Maurice Fick Photo: Maurice Fick Photo: Maurice Fick

Quant à la future galerie commerciale qui doit ouvrir à Noël, les aménagements extérieurs «avancent bien». Les réseaux enterrés sont terminés et le revêtement final (pavés, escaliers, …) est déjà posé pour moitié. Les façades de la partie Shopping sont également finies à 50%. La toiture végétale sera mise en place «fin août/début septembre», juste avant la remise des clés.



Les habitants du quartier y trouveront un supermarché Delhaize, un magasin Citabel, un restaurant italien, un burger, une brasserie, un restaurant «healthy», un coiffeur, une parfumerie, un opticien, une agence de voyage We love travel, une salle de fitness, un pressing, un institut de beauté, une chocolaterie, un bijoutier, un magasin de fleurs et cadeaux, un magasin de téléphonie, un autre de thé et café et une vinothèque.

Le toit de la future galerie commerciale, située entre l'immeuble de bureaux (à gauche) et la tour résidentielle (à droite) sera entièrement végétalisé d'ici septembre. Photo: Maurice Fick