Ces derniers doivent notamment permettre de garantir une meilleure couverture 5G sur la majorité du territoire américain. La responsabilité est donc lourde pour l'entreprise luxembourgeoise.

Conquête spatiale

Deux satellites luxembourgeois lancés ce mardi

Simon MARTIN Ces derniers doivent notamment permettre de garantir une meilleure couverture 5G sur la majorité du territoire américain. La responsabilité est donc lourde pour l'entreprise luxembourgeoise.

Grâce au Luxembourg et à deux de ses satellites, les Etats-Unis pourront bénéficier d'une couverture 5G accrue sur l'ensemble de leur territoire. Cela vous semble abscons? Reprenons depuis le début: on le sait, le Luxembourg se veut être pionnier dans le domaine spatial. Le pays abrite d'ailleurs la Société Européenne des Satellites (SES). L'entreprise luxembourgeoise n'est autre que le premier fournisseur de services de télécommunications par satellites au monde avec plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

La société, basée à Betzdorf, dispose par ailleurs d'une flotte de plus de 70 satellites en orbite géostationnaire (qui tournent en même temps que la terre, NDLR). Ces satellites diffusent près de 8.500 chaînes TV et radio, dont plusieurs milliers en haute ou très haute définition, à plus de 361 millions de foyers dans le monde. Bref, malgré une baisse du chiffre d'affaires lié à la crise sanitaire et à une importante restructuration entamée il y a quelques années, la société, dont l'Etat est par ailleurs actionnaire, est un acteur particulièrement important sur le marché.



Des collaborations avec SpaceX

Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que SES collabore avec SpaceX. Ce sont en effet les lanceurs de la compagnie d'Elon Musk qui ont été utilisés à plusieurs reprises pour mettre en orbite les différents satellites prévus pour remplacer la capacité du spectre américain des télécommunications.

Et justement, c'est dans ce contexte que deux nouveaux satellites luxembourgeois seront donc lancés dès ce mardi. «Oui, Atlas V (le lanceur spatial chargé de placer les satellites en orbite, NDLR) transportera ce mardi les satellites luxembourgeois SES-20 et SES-21. Le décollage se fera depuis le complexe de lancement 41 de la base de lancement de Cap Canaveral, en Floride», explique Irina Douziech, responsable communication pour SES.

Comme expliqué en début de texte, ces satellites doivent permettre d'étendre la couverture 5G du territoire américain. «Le lancement de ces deux satellites s'inscrit dans le cadre d'un programme plus large de la Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis visant à libérer une partie du spectre de la bande C pour permettre aux opérateurs sans fil de déployer des services 5G dans l'ensemble des États-Unis contigus (tous les États américains, sauf l'Alaska, Hawaï et autres territoires d'outre-mer, NDLR)», poursuit Irina Douziech.

En gros, en réponse à une demande de la FCC, les opérateurs de satellites tels que SES sont tenus de faire passer leurs services existants des 300 MHz inférieurs aux 200 MHz supérieurs du spectre en bande C pour faire de la place à la 5G. «Pour ce faire, SES doit lancer cinq satellites - pour faire migrer les clients vers les nouveaux satellites afin qu'ils puissent continuer à fournir de manière transparente des services de télévision et de radio à des millions de foyers américains et fournir d'autres services essentiels de transmission de données. Le premier de ces satellites, SES-22, a été lancé en juin et est désormais opérationnel. Les prochains satellites à être lancés sont SES-20 et SES-21.» Autrement dit, grâce au Luxembourg et à SES, les Américains pourront continuer à jouir d'un réseau de télécommunications de qualité.

2 Voici à quoi ressemble les deux satellites qui seront envoyés ce mardi. Crédit: Boeing

À suivre en direct

Le lancement de ces deux nouveaux satellites est donc prévu à 17h36 EDT ce qui correspond à 23h36 CET (l'heure au Luxembourg donc). La couverture en direct du lancement sera disponible à l'adresse suivante : Ulalaunch.com mais aussi sur YouTube (voir ci-dessous). La diffusion du lancement commencera quelques minutes avant. N'allez donc pas tout de suite vous coucher ce mardi soir si vous souhaitez assister au prochain tour de force spatial du Luxembourg.







