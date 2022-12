De plus en plus de personnes sans domicile fixe séjournent à Mertert. La commune est consciente du problème, mais elle ne peut rien faire.

Personnes en détresse à Mertert

«Deux sans-abri sont morts sous mes yeux»

C'est un triste spectacle qui s'offre à nous dans l'arrière-cour du centre commercial «Mercado» à Mertert. Des lambeaux de vêtements, des couvertures, des canettes de boissons et des cartons vides, des chariots renversés: le terrain privé de la rue Sandkaul, entre les vignobles et la route nationale, n'a rien d'accueillant.

Dans un renfoncement entre le centre commercial et le bâtiment technique, une poignée de personnes sans domicile fixe ont installé un dortoir. Depuis quelque temps, de plus en plus de sans-abri y séjournent, selon les riverains et les employés des commerces environnants.

«Je trouve cela très triste», dit une employée du magasin qui ne veut pas donner son nom à la presse. «Nous y observons de plus en plus de sans-abri depuis l'année dernière». Une vendeuse du discounter frontalier est inquiète: «Un jeune homme et une jeune femme viennent plus souvent chez nous. Ils fument devant la porte». Les employés du magasin qualifient la présence des sans-abri sur le site de «négative pour leurs clients».

«Nous voulions aider, mais il était déjà trop tard»

Le propriétaire de la pizzeria voisine rapporte que «des sans-abri demandent des cigarettes à ses clients et salissent les toilettes du restaurant». Une vendeuse raconte qu'elle a déjà appelé la police à plusieurs reprises, surtout lorsque les températures sont basses. Ce qu'elle trouve particulièrement «dramatique»: deux sans-abri seraient récemment morts «sous ses yeux». «Nous voulions les aider, mais il était déjà trop tard». Bref, les commerçants souhaitent «plus d'engagement de la part de la commune».

«Cette situation me frustre énormément», rapporte également Jean-Marie Gansen, un habitant de Mertert. Il a également vu des personnes sans domicile fixe dans l'autre centre commercial situé en face. Selon lui, le problème s'est aggravé ces dernières années et le nombre de sans-abri sur le site a augmenté. De plus en plus souvent, les riverains postent sur les réseaux sociaux des photos des sans-abri qui passent la nuit derrière le centre commercial.

Police: «Nous contrôlons régulièrement»

La police est au courant de la situation. Interrogé, Frank Stoltz, responsable de la communication à la police grand-ducale, confirme qu'«une demi-douzaine de personnes s'y trouvent régulièrement, notamment la nuit et le matin». Il confirme que des sans-abri sont morts sur le site en question: «Une personne y est décédée en été et une autre en automne 2022.»

Selon lui, les agents contrôlent régulièrement le lieu et ont conseillé à plusieurs reprises aux sans-abri de «se rendre à la Wanteraktioun mise en place pour ces personnes ou de demander une aide médicale si cela s'avère nécessaire». Néanmoins, «la police ne peut pas résoudre le problème central des sans-abri, qui relève de la compétence des acteurs sociaux», précise Stoltz.

La police a parfois appelé elle-même une ambulance. Ce mercredi matin, alors qu'il fait -6°C, un véhicule de police stationne effectivement dans l'arrière-cour du centre commercial. Sur le seul sans-abri, âgé d'une soixantaine d'années, les agents effectuent un test d'alcoolémie qui, selon eux, est «très élevé». Le sans-abri est ensuite pris en charge par une ambulance.

Le problème est plus de nature nationale que communale Nadine Lang-Boever (LSAP) (deuxième échevine à Mertert)

Les responsables communaux sont également informés de la situation, comme le rapporte la deuxième échevine, Nadine Lang-Boever (LSAP). «La situation y est vraiment catastrophique». Lang-Boever s'occupe du dossier depuis longtemps. «La commune a les mains liées», déplore-t-elle, «nous avons interrogé les institutions sociales et on nous a confirmé que ces personnes devaient venir d'elles-mêmes dans les structures d'accueil comme la Wanteraktioun au Findel. Nous ne pouvons pas les y obliger».

Il n'est pas facile de trouver une solution: «Le problème est plus de nature nationale que communale», poursuit l'échevine. Par le passé, le groupe local DP avait déjà posé à plusieurs reprises des questions au conseil échevinal concernant les sans-abri à Mertert. Le DP critique le fait que la commune ne s'engage pas assez pour ces personnes.

Les sans-abri, un phénomène national?

Les sans-abri doivent se rendre au centre d'hébergement d'urgence du Findel par leurs propres moyens, confirme Cyrielle Chibaeff, chargée de direction à la «Dräieck asbl», qui coordonne la Wanteraktioun. Il y a bien une navette gratuite depuis la gare de la capitale, mais pas de service de ramassage dans les autres localités du pays. Anne Daems, porte-parole au ministère de la Famille, précise également: «L'État n'intervient pas dans ce cas, c'est à la commune d'intervenir avec l'office social et de chercher ensemble une solution».

De leur côté, les structures d'aide aux personnes socialement défavorisées déplorent le manque de personnel d'encadrement - comme les travailleurs de rue - en dehors des grandes villes du pays. «Comme dans la plupart des localités, il n'y a pas de tournées systématiques de travailleurs de rue à Mertert», estime Luc Scheer, membre du comité directeur de la Croix-Rouge. Marc Crochet, directeur général de Caritas, abonde dans ce sens: «Le problème ne se limite pas à Mertert. Nous remarquons que les besoins sont bien plus importants».

Crochet serait en contact avec le ministère de la Famille à ce sujet: «Le travail social de proximité est très difficile. Avec les moyens dont nous disposons, nous ne pouvons pas engager plus de personnes». Selon lui, la gratuité des transports publics au Luxembourg a également contribué à faire du sans-abrisme un phénomène national. Luc Scheer de la Croix-Rouge conseille aux citoyens de s'adresser à l'office social de Grevenmacher s'ils voient des sans-abri à Mertert dehors dans le froid: «Pour qu'un des travailleurs sociaux aille voir les personnes concernées et leur propose de l'aide».

