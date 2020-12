La compagnie de transports luxembourgeoise est directement impacté par le blocus sanitaire imposé au Royaume-Uni. Pas simple pour ces deux chauffeurs, pris dans la nasse, comme des milliers d'autres.

Luxembourg 2 min.

Deux routiers d'Arthur Welter retenus en Angleterre

Patrick JACQUEMOT La compagnie de transports luxembourgeoise est directement impacté par le blocus sanitaire imposé au Royaume-Uni. Pas simple pour ces deux chauffeurs, pris dans la nasse, comme des milliers d'autres.

Ben Frin a l'oreille tendue sur les dernières nouvelles de Londres. C'est qu'actuellement le directeur financier de la compagnie Arhtur Welter sait que deux de ses chauffeurs et camions ne peuvent plus circuler. Bloqués comme des milliers de poids-lourds dans un Royaume-Uni bloqué. «Doublement coincés même : Brexit d'un côté et la nouvelle forme du covid-19 de l'autre.» Et le responsable de regretter de «ne pas avoir de solution» pour ses camionneurs qui craignent de passer Noël du mauvais côté de la Manche.

Aucun vol depuis le Royaume-Uni jusqu'au 3 janvier 24 heures après avoir annoncé suspendre tous les vols en provenance d'Outre-Manche, le ministère des Transports a décidé de prolonger la mesure.

Prenant régulièrement des nouvelles des deux routiers, Ben Frin sait que l'un a réussi à s'arrêter sur une aire de repos tandis que l'autre fait partie d'un énorme convoi stationnés le long d'une route nationale, loin de tout. «Autant dire sans toilettes à proximité, ni moyen de se ravitailler aux alentours et pour l'instant aucune assistance sur place des autorités britanniques», s'attriste le responsable en liaison régulière avec ces chauffeurs.

«Le pire est que même si la situation se débloque, il y a 10.000 camions à passer avant eux tant ce blocage est énorme.» Du coup, l'Union européenne cherche à mettre sur pied «une réouverture des frontières de manière coordonnée». Parmi les solutions avancées par Londres figurent des dépistages covid pour les chauffeurs des centaines de camions bloqués dans le sud-est de l'Angleterre, empêchés de pouvoir se rendre sur le continent après la décision prise dimanche soir par la France de suspendre pour 48 heures toutes les arrivées en provenance du Royaume-Uni.

Anyone for Tetris? pic.twitter.com/z80LCWkQ44 — Sam Coates Sky (@SamCoatesSky) December 22, 2020

Un dépistage dans les ports «fait absolument partie de la discussion», «nous envisageons tout», a déclaré mardi matin la ministre britannique de l'Intérieur Priti Patel. «Nous sommes en discussion avec nos homologues français (...) Nous trouverons une solution», a-t-elle assuré.

Selon la ministre, 650 camions sont actuellement bloqués sur l'autoroute menant de Londres au port de Douvres, le principal port trans-manche fermé au trafic sortant depuis dimanche soir. Plus de 800 poids-lourds de plus sont stationnés sur un ancien aéroport voisin. Et des centaines d'autres, comme ceux d'Arthur Welter, un peu partout dans le pays. «Là, nous n'acceptons plus de voyage vers l'Angleterre, trop risqué, confie Ben Frin. Ce n'était déjà pas une destination forte pour nous (tout juste deux, trois camions par semaine) mais là on n'arrête». En espérant que le sort ne s'acharne pas sur le conducteur de la filiale slovaque et de la société luxembourgeoise.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.