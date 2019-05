Un an après les intempéries dévastatrices qui avaient emporté plusieurs routes près de Berdorf et Beaufort dans le Mullerthal, ces voies de circulation seront à nouveau rouvertes en ces mois de juin et juillet.

Deux routes endommagées du Mullerthal bientôt rouvertes

(MF avec Volker Bingenheimer) – Pluies torrentielles, routes inondées et glissements de terrain, un véritable déluge s'était abattu sur le Luxembourg le 1er juin 2018. Des torrents d'eau qui avaient tout balayé sur leur passage et dévasté le Mullerthal. La même région touristique avait subi une seconde fois les foudres de la météo dans la nuit du 10 juin 2018, faisant s'affaisser des pans entier de talus et portions de routes.

Presque un an plus tard, les habitants de plusieurs villages du Mullerthal qui ont subi jusqu'ici les conséquences de ces glissements de terrain, vont enfin voir le bout du tunnel. Dans deux semaines, la route reliant Berdorf à Echternach sera rouverte, annonce l'Administration des ponts et chaussées. Peu de temps après, le chantier entre Berdorf et Vogelsmühle sera aussi terminé.



Le CR 364 reliant Berdorf à Echternach doit être réparé tout début juin. «Une couche d'asphalte vient d'être posée. Jusqu'à la fin du mois de mai, la couche de roulement supérieure sera appliquée, les glissières de sécurité seront installées et les travaux de marquage seront effectués. La route sera alors prête», assure un porte-parole l'Administration des ponts et chaussées. Avant de préciser: «Encore faut-il que la météo soit de la partie, car le sous-sol doit être sec.»



Sous le rocher de la Chaire, les entreprises de construction ont rempli et stabilisé le sous-sol. La couche d'asphalte sera posée dans les semaines à venir. Photo: Volker Bingenheimer

Il faudra, en revanche, encore quelques semaines pour voir circuler les premiers véhicules sur le CR 364 entre Berdorf et Vogelsmühle. Sur ce tronçon pittoresque, des pluies torrentielles avaient arraché les fondations de la route. «Les travaux de stabilisation sont toujours en cours et le canal est en cours d'achèvement», expliquent les Ponts et Chaussées. La route devrait être à nouveau ouverte avant le début des congés collectifs dans le secteur de la construction le 26 juillet 2019.



Le CR 128 entre Haller et Beaufort, où un pont avait été détruit, devrait être rouvert à la circulation avant le congé collectif. Moins endommagé, le CR 118 entre Breidweiler et Christnach avait déjà été praticable l'été dernier, cinq semaines après la crue éclair.