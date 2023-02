Pour deux automobilistes un peu trop imbibés...

Faits divers

Deux retraits de permis de conduire

Ah l'alcool au volant! On a beau le dire (l'écrire même parfois) et répéter mais que voulez-vous, il n'y pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Enfin, mercredi soir, deux automobilistes se sont fait tirer les oreilles - et au passage retirer leur permis - en raison d'un taux d'alcoolémie trop élevé.

Si le second heurta, peu avant minuit, sur la route de Longwy à Schouweiler une glissière de sécurité avant d'effectuer plusieurs tonneaux et de s'immobiliser sans faire d'autres blessés que lui-même, il n'en fut pas de même pour le premier.



Il est aux alentours de 20h lorsque, circulant sur l'autoroute A6 en direction de la Belgique, il percute un autre véhicule à hauteur de Steinfort. Légèrement blessés, les deux conducteurs ont été immédiatement pris en charge par les services de secours et emmenés à l'hôpital pour des examens de contrôle. Celui d'alcoolémie va se révéler positif pour l'auteur de l'accident. Même cause et même conséquence que son homologue de Schouweiler: permis retiré sur-le- champ.





