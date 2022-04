Le Conseil de gouvernement a avalisé deux premiers projets de loi visant à transposer le paquet de mesures prévu dans le cadre de l'accord tripartite. Ils concernant des aides pour les entreprises.

Projets de loi

Deux régimes d'aides pour les entreprises approuvés

Le Conseil de gouvernement vient d'approuver les deux premiers projets de loi visant à transposer le paquet de mesures (Solidaritéitspak) prévu dans le cadre de l’accord tripartite du 31 mars 2022.

Ce paquet de mesures prévoit toute une série d'aides pour venir en aide aux ménages et aux entreprises face à la flambée des prix de l'énergie.

Le premier projet de loi approuvé vendredi s'intègre dans le système d'échange de quotas de gaz à effet de serre de l'Union européenne. Ce système, sorte de «bourse du carbone», a été instauré en 2005 pour encourager la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Un quota d'émissions de CO2

Les secteurs industriels énergivores, les producteurs d'électricité et les compagnies aériennes reçoivent un quota d’émissions de gaz à effet de serre plafonné à un niveau fixé par l'UE. Les entreprises qui émettent moins de CO2 que prévu peuvent revendre une partie de ses quotas non utilisés à une entreprise plus polluante ou garder celle-ci pour l'année suivante. Le plafond des émissions autorisées est abaissé au fil du temps, de manière à réduire progressivement la quantité d'émissions.

Le projet de loi qui vient d'être approuvé instaure un régime d’aides qui permet de couvrir une partie des coûts des émissions indirectes encourus au titre des exercices 2021 à 2030 par des entreprises exposées à un risque réel de fuite de carbone, permettant ainsi de lutter contre le réchauffement climatique au niveau mondial, tout en préservant la compétitivité de l’industrie européenne.



55% de gaz à effet de serre en moins

Le projet s’inscrit dans le pacte vert pour l’Europe, dont l'objectif est de réduire de 55% les gaz à effet de serre d'ici 2030, et dans la nouvelle stratégie industrielle de l’Union européenne, qui vise à décarboniser tous les secteurs de l’économie, en particulier ceux intensifs en énergie.

Le régime d’aides mis en place par la loi en projet permet d’accorder une aide sous forme de subvention pouvant aller jusqu’à 75% des coûts des émissions supportés par ces entreprises. En contrepartie de cette aide, les entreprises doivent mettre en œuvre des mesures réduisant leur emprunte carbone. Un budget moyen annuel de 50 millions d'euros est prévu pour ce régime d'aides du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030.

Des aides sous forme de garanties

Un second projet de loi a été adopté par le Conseil de gouvernement. Celui-ci vise à mettre en place «un régime d'aides sous forme de garanties sur les prêts bancaires, pour pallier les besoins en liquidités des entreprises établies au Luxembourg causés par les conséquences économiques de l’agression de la Russie contre l’Ukraine», expliquent le ministère d'Etat, de l'Economie et des Finances dans un communiqué.

Différents facteurs ont contribué à faire émerger ces besoins. La hausse des prix de l'énergie et des matières premières mais pas seulement. La rupture des chaînes d’approvisionnement ou encore l’effondrement de la demande pour certains produits a aggravé la situation.

Avec ce projet de loi, l'Etat «pourra garantir les prêts relatifs au financement des activités courantes ou des investissements des entreprises qui leur sont accordés par des établissements de crédit jusqu’au 31 décembre 2022.»

Sur six ans maximum

Ces prêts pourront porter sur un montant s’élevant à 15% du chiffre d’affaires des trois dernières années ou encore 50% des coûts de l’énergie des 12 mois précédents des entreprises, et devront s’échelonner sur un maximum de 6 ans.

Les entreprises rencontrant des difficultés financières suite à la crise du covid-19 et à la guerre en Ukraine pourront également bénéficier de la garantie étatique tant qu'elles ne font pas l'objet d'une procédure d'insolvabilité. Une enveloppe globale de 500 millions d’euros est prévue à cette fin. Avant de pouvoir être mise en œuvre, cette loi, qui en est au stade de projet, devra cependant être approuvée par la Commission européenne.

