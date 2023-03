L'extension du réseau du tram vers les institutions européennes au Kirchberg et dans le quartier de Hollerich d'ici 2028 signe «un changement de cap» selon le directeur de Luxtram.

«Deux prolongements extrêmement stratégiques» pour le tram dans la capitale

La «success story» du tram n'est pas près de s'arrêter. «Aujourd'hui, 90.000 voyageurs empruntent le tram tous les jours, je n'aurais jamais imaginé un tel succès. Avec la finalisation de la liaison du Stade de Luxembourg début 2024, nous devrions atteindre 130.000 passagers», s'est félicité François Bausch (déi Gréng).

De nouvelles extensions du tram sont d'ores et déjà prévues. Le conseil du gouvernement a adopté ce vendredi le projet de loi des extensions de la ligne de tramway au Kirchberg et vers le quartier de Hollerich, a fait savoir le ministre de la Mobilité. «Deux prolongements extrêmement stratégiques et le signe d'un changement de cap qui permet de contribuer à la croissance de la capitale» selon André Von der Marck ce vendredi lors d'un point presse.

De nouvelles liaisons et de nouveaux quartiers

«Le premier tracé au Kirchberg desservira le boulevard Konrad Adenauer avec la BEI, la Commission européenne, la Cour européenne, donc toutes les institutions présentes dont la plupart ont pour projet d'étendre leurs bâtiments», a détaillé le directeur général de Luxtram. Le tram rejoindra également le quartier «Laangfur».

Lydie Polfer (DP) et François Bausch (déi Gréng) lors de la présentation de l'extension du tram. Photo: Gerry Huberty

Cette extension de 2,3 kilomètres dans le quartier d'affaires s'accompagne aussi de la construction de nouveaux logements au Kirchberg. «D'ici 15 ans, 10.000 nouveaux habitants seront accueillis dans les quartiers Laangfur et Kuebebierg (géré par le Fonds du Kirchberg)», a souligné pour sa part Lydie Polfer (DP).



L'autre point stratégique concerne le quartier de Hollerich. Un secteur qui a vocation à se développer dans les prochaines années. «Deux projets y sont prévus. Avec le ''Nouveau Hollerich'', 6.000 habitants pourront y vivre, mais aussi 5.000 lieux de travail et nous avons encore la Porte de Hollerich. Il est même possible que nous ayons ici le tram avant les habitants», sourit la bourgmestre de la capitale.

Le tram circulera à Hollerich où se trouvent actuellement les friches de Paul Wurth et Heintz van Landewyck. Cette extension de 1,1 kilomètre de long permettra de relier la gare à la Porte de Hollerich où se trouve le P+R Bouillon. Notons que la gare de Hollerich sera réaménagée, tout en gardant le bâtiment historique, pour donner accès directement à la route d'Esch.

Le réseau de tram prévu en 2035 dans le plan national de la mobilité du gouvernement. Illustration: ministère de la Mobilité

Un budget à 45 millions d'euros

Le coût de l'extension du tram vers Hollerich s'élève à 29 millions d'euros (hors TVA). Le coût de ce financement concernera ici uniquement la mise en place du tronçon du tram.

Au Kirchberg en revanche, Luxtram prévoit de financer également la végétalisation de la voirie, notamment devant le parvis de l'École européenne. Le coût de l'extension du tram au Kirchberg s'élève à 106 millions d'euros.

Au total, la facture pour réaliser ces deux projets inscrits dans le Plan national de la mobilité 2035 se chiffre à 135 millions d'euros (HTVA). Le gouvernement, actionnaire à deux tiers de Luxtram, participera au financement à hauteur de 90 millions d'euros (HTVA). La Ville de Luxembourg, également actionnaire d'un tiers de la société, versera les 45 millions d'euros restants.

Les travaux des deux nouveaux axes «stratégiques» doivent débuter en 2025-2026 pour être achevés à l'horizon 2028. «C'est déjà presque demain, ça peut aller vite et faites confiance à Luxtram pour que ce soit le cas. Ce sont bien sûr nos élus qui nous donnent le tempo», a glissé André Von der Marck. Ce dernier a précisé que Luxtram ne prévoit pas de commander des rames supplémentaires. L'entreprise en compte aujourd'hui 33.

Plus besoin de bus avec les trams?

Le développement du réseau de tram mettra-t-il fin aux autobus de la Ville de Luxembourg? Une telle issue n'est pas envisagée, rassure Lydie Polfer. 40 millions de passagers ont utilisé ces bus l'année dernière et 20 millions d'usagers le tram selon l'élue libérale, candidate à sa propre succession. «Les bus et les trams sont complémentaires. Les bus permettent de relier les quartiers d'habitation et le tram les pôles d'échange.»

