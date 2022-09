Deux pop-up stores inaugurés en centre-ville

La bourgmestre Lydie Polfer et Serge Wilmes, premier échevin responsable en matière de commerce, ont inauguré ce jeudi deux nouvelles enseignes éphémères situées rue des Capucins et rue Philippe II à Luxembourg-ville.

La bourgmestre Lydie Polfer et Serge Wilmes, premier échevin responsable en matière de commerce, ont inauguré ce jeudi deux nouvelles enseignes éphémères situées rue des Capucins et rue Philippe II à Luxembourg-ville.

Grâce à ces nouvelles ouvertures, le nombre de pop-up stores gérés par la Ville de Luxembourg se porte à présent à six.

Trois jeunes entrepreneurs choisis pour la Charly's Gare Charly's gare se transformera en pop-up store cet été. La Ville de Luxembourg a fait savoir ce mercredi à qui elle a confié les clés du local.

Celui situé au 19-25 rue des Capucins, «SMILE», repose sur un concept alliant boutique de créateurs, marques françaises et atelier créatif. Les clients pourront y trouver des articles de mode et accessoires pour hommes, femmes et enfants, mais aussi des objets de décoration intérieure au style bohème de la marque «Les Lovers». Des ateliers « do-it-yourself »seront également au programme pour une multitude de créations pour adultes et enfants.

De son côté, «Banjjak Jewelry», situé 40, rue Philippe II, est une boutique spécialisée dans les bijoux fabriqués exclusivement en Corée du Sud. Inspirée par la K-Pop, la K-Fashion et la culture coréenne dans son sens le plus large, sa fondatrice s'est lancée afin de partager sa passion pour les pièces inédites.

Boucles d'oreille, colliers, bagues, bracelets ou encore des petits sacs, des chapeaux mais aussi des accessoires pour les cheveux seront proposés.

Le projet «pop-up stores»

Mis en place pour promouvoir l'entrepreneuriat, le projet de «pop-up stores» de la Ville de Luxembourg contribue à la création d'une offre commerciale diversifiée dans la capitale, tout en permettant aux créateurs, commerçants ou start-up de tester leurs produits, services ou concepts.

Liste des « pop-up stores » de la Ville et des locataires actuels Odysay, 38, rue Philippe II, jusqu'au 12.9.2022

Banjjak Jewelry, 40, rue Philippe II, jusqu'au 30.09.2022

Smile, 19-25, rue des Capucins, jusqu'au 31.01.2023

Romantico Romantico, 26, rue des Capucins, jusqu'au 31.12.2022

Bonne Nouvelle, Charly's Gare - 16a, avenue Emile Reuter, jusqu'au 12.12.2022

Tipp Topp Art Studio, 3, rue Origer, jusqu'au 23.2.2023

