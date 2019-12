Un centre ludique pour enfants et une boutique d’artisanat ont ouvert leurs portes lundi soir à Luxembourg. Situés dans la rue Philippe II, les deux commerces éphémères resteront en place jusqu’en avril 2020.

Deux «pop-up stores» inaugurés dans le centre-ville

Jean-François COLIN Un centre ludique pour enfants et une boutique d’artisanat ont ouvert leurs portes lundi soir à Luxembourg. Situés dans la rue Philippe II, les deux commerces éphémères resteront en place jusqu’en avril 2020.

Lydie Polfer, bourgmestre de la Ville de Luxembourg, et Serge Wilmes (CSV), premier échevin et responsable du commerce en ville, ont officiellement inauguré lundi soir les deux «pop-up stores» «Bricks4Kidz» et «Botari» situés respectivement au 38 et 40 de la rue Philippe II. Les deux commerces éphémères ouvriront jusqu’à fin avril 2020, après quoi un nouvel appel à candidatures sera lancé par la Ville «en mars.» La durée de location minimale est d’un mois et la durée maximale de six mois.

Suite au lancement de l’appel à candidatures mi-septembre, la Ville avait retenu fin novembre ces deux enseignes parmi les 39 candidatures reçues pour cette première expérience de «pop-up stores». «Bricks4Kidz» propose des ateliers pédagogiques et des activités pour enfants à partir de cinq ans avec des briques LEGO, tandis que «Botari» est spécialisé dans la vente d'accessoires et de vêtements venus de Corée et du Japon.

En choisissant ces deux nouveaux venus dans le cœur commerçant de la capitale, la Ville a veillé à ne «pas concurrencer directement les enseignes déjà existantes», avait souligné Serge Wilmes (CSV) sur notre site le 27 novembre dernier, ajoutant «vouloir faire en sorte que les clients continuent d'emprunter ces rues du centre après l'ouverture.»

Cette double inauguration intervient pile au moment où de nouveaux «aménagements» sont annoncés dans la rue Notre-Dame voisine, avec comme idée maîtresse la volonté «d'améliorer la qualité de vie» dans l'hyper-centre de la capitale, comme l'explique Serge Wilmes ce mardi sur notre site.