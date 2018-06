Nuit agitée pour une patrouille de police qui surprend des dealers dans le quartier de la gare à Luxembourg: un policier a été blessé lors d'une altercaction et un autre a été gravement blessé à la main en esquivant un coup de poing porté au visage.

Deux policiers blessés, dont un gravement à la main

Nuit agitée pour une patrouille de police qui surprend des dealers dans le quartier de la gare à Luxembourg: un policier a été blessé lors d'une altercaction et un autre a été gravement blessé à la main en esquivant un coup de poing porté au visage.

(MF) – Tout a commencé vers 1h15 ce vendredi lorsque les agents en civil ont repéré quatre dealers, rue de Strasbourg. Lorsque dans la rue Wilson le deal s'est opéré, les fonctionnaires se sont présentés comme étant des policiers et tout a dérapé. Un des hommes a alors tenté de frapper un officier au visage tandis que ses trois compères prenaient la poudre d'escampette.

En esquivant le coup, le policier a été gravement blessé à la main.

Une recherche a aussitôt été lancée et a permis de débusquer deux suspects dans un bosquet, rue Charles Marx. Les hommes se sont rebellés et un second policier a été blessé dans lors de l'altercation.

Un troisième suspect sera retrouvé dans la nuit.