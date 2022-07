Ces Russes fortunés conservent un rôle de conseiller honoraire, qui consiste notamment à aider les citoyens luxembourgeois.

Deux oligarques russes représentent toujours le Luxembourg

Ces Russes fortunés conservent un rôle de conseiller honoraire, qui consiste notamment à aider les citoyens luxembourgeois.

Deux riches Russes restent consuls honoraires du Luxembourg, même après que le Grand-Duché a retiré ce titre à trois autres personnes ayant des liens avec le régime de Vladimir Poutine depuis l'invasion de l'Ukraine, ont déclaré des responsables jeudi.

Les oligarques Roman Trotsenko et Vladimir Yevtushenkov, qui possède la East-West United Bank au Luxembourg, continuent de représenter le Luxembourg en tant que consuls honoraires en Russie, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn (LSAP).

Trois consultats honoraires en Russie

Yevtushenkov n'a été sanctionné que par le gouvernement britannique, a précisé le ministre socialiste. Trotsenko n'a pas été sanctionné par l'UE, le Royaume-Uni, les États-Unis ou le Japon. Il a été décrit par des experts et des médias russes comme un associé d'Igor Sechin, un oligarque russe réputé comme étant très proche de Poutine.

Un consul honoraire représente le gouvernement luxembourgeois et fournit une aide consulaire aux ressortissants luxembourgeois à l'étranger, comme les voyageurs en détresse. Ce rôle est également un moyen de renforcer les liens diplomatiques et commerciaux. Le Grand-Duché compte actuellement trois consulats honoraires en Russie, selon le site web de l'ambassade du Luxembourg à Moscou.

Les consuls honoraires luxembourgeois Victor Rashnikov, Valery Gergiev et Alexei Mordashov ont été relevés de leurs fonctions après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février, selon Reporter.lu en juin. Rashnikov et Mordashov ont été sanctionnés par l'UE et Gergiev a été démis de ses fonctions en raison de sa proximité avec le régime de Poutine, a déclaré M. Asselborn en réponse à une question parlementaire posée par l'opposition CSV.

Deux sociétés basées au Luxembourg

Sa réponse intervient deux jours après que le ministère des finances du Grand-Duché a déclaré au Luxembourg Times que le pays avait gelé 430 millions d'euros en espèces appartenant à des oligarques sanctionnés et bloqué un milliard d'euros supplémentaires en titres.

Après que le Royaume-Uni a sanctionné M. Yevtushenkov, celui-ci a immédiatement réduit ses parts dans Sistema et East-West United Bank, toutes deux basées au Luxembourg, à moins de 50 % en les transmettant à son fils. Dans un avis adressé cette semaine aux entreprises par le National Economic Crime Centre britannique, cette mesure a été décrite comme l'une des méthodes utilisées par les personnes sanctionnées pour éviter les conséquences économiques.

Les anciens ministres luxembourgeois de l'Economie et collègues sociaux-démocrates Etienne Schneider et Jeannot Krecké ont siégé au conseil d'administration de Sistema et de la East-West United Bank - qui appartenait auparavant à la Banque centrale soviétique - jusqu'à l'invasion en Ukraine, lorsqu'ils ont démissionné sous la pression des médias.

Propriétaire de l'aéroport de Novossibirsk

Le Luxembourg a nommé Trotsenko comme l'un de ses consuls honoraires en octobre 2020 afin de renforcer les liens entre les deux pays. Il a prêté serment de respecter la loi luxembourgeoise et de remplir ses fonctions consciencieusement. Trotsenko est le premier consul luxembourgeois en Russie à avoir prêté serment depuis 2014, a indiqué Jean Asselborn.

Le bureau du consul et de l'entreprise de Trotsenko est situé à l'aéroport de Novossibirsk, dont il est lui-même propriétaire, a précisé Jean Asselborn, et qui est également utilisé par l'armée russe, selon Laurent Mosar du CSV. Ce lieu était un bon choix pour le consulat honoraire luxembourgeois «en raison du soutien qu'il pourrait offrir aux voyageurs luxembourgeois en détresse et de l'opportunité de promouvoir le Luxembourg en tant que destination touristique», a déclaré Jean Asselborn.

Cet aéroport est utilisé depuis longtemps comme escale par la compagnie aérienne de fret luxembourgeoise Cargolux, propriété de l'État, pour ses vols vers la Chine, a précisé Jean Asselborn. La société AEON de Trotsenko, qui gère l'aéroport, est distincte de la gestion militaire de l'aéroport, a indiqué le gouvernement luxembourgeois.

Le Luxembourg a entretenu des liens diplomatiques et économiques avec la Russie avant son invasion de l'Ukraine le 24 février. En 2019, l'ancien Premier ministre russe Dmitri Medvedev s'est rendu au Luxembourg pour renforcer les liens commerciaux. Le Premier ministre Xavier Bettel a profité de l'occasion pour appeler au dialogue entre l'UE et son rival géopolitique.

En octobre, Xavier Bettel et son mari ont assisté au mariage à Saint-Pétersbourg d'une descendante de la dynastie tsariste russe des Romanov.

Avant et au début de la crise, Xavier Bettel avait également appelé à garder les canaux diplomatiques ouverts. Il a eu deux entretiens téléphoniques avec le président russe Vladimir Poutine depuis l'invasion de Moscou, demandant une désescalade et des entretiens directs entre Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Après le massacre de Boutcha, le Premier ministre luxembourgeois a déclaré qu'il ne voulait plus parler à Vladimir Poutine avant, finalement, de laisser la porte entrouverte à des discussions si jamais il était sollicité pour cela par Volodymyr Zelensky.

