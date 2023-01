Le Parlement indique sur son site que les pétitions n°2470 et n°2504 ont obtenu plus de 4.500 signatures. Elles pourront donc être débattues à la Chambre.

Argent liquide et accès aux soins

Deux nouvelles pétitions seront débattues à la Chambre

Thomas BERTHOL Le Parlement indique sur son site que les pétitions n°2470 et n°2504 ont obtenu plus de 4.500 signatures. Elles pourront donc être débattues à la Chambre.

«Les pétitions font toujours avancer les choses», selon Nancy Arendt (CSV), la présidente de la Commission des pétitions. Est-ce que ce sera aussi le cas des pétitions n°2470 et n°2504 qui ont récolté plus de 4.500 signatures et qui seront donc débattues à la Chambre?

Les patients de l'IRM de Potaschberg seront indemnisés Le ministère de la Santé annonce ce vendredi la régularisation de l'IRM de Potaschberg. Grâce à une convention signée entre l'Etat et le CHL, les patients du centre médical du Potaschberg pourront être indemnisés.

La première revendique que le droit de payer en espèces de façon illimitée soit inscrit dans la Constitution luxembourgeoise. «Si on ne fait rien, bientôt, on ne pourra plus payer en espèces», estime le pétitionnaire Jorge Manuel Dos Santos Simões. Ce dernier souhaite également que le paiement en espèces soit rendu «obligatoire dans tous les commerces, associations, institutions, privées ou publiques». Son texte a recueilli en tout 5.092 signatures. Selon les données publiées par la Banque centrale européenne (BCE) fin décembre, un peu plus de la moitié des transactions (52 %) ont été réglées par carte au Luxembourg en 2022.



La pétition n°2504 initiée par Isabelle Faber, qui a obtenu 4.902 signatures, plaide pour un meilleur accès aux moyens de diagnostic d'imagerie médicale. Selon l'auteure du texte, il existe «une discrimination entre patients ayant déjà souffert d'une pathologie et les sujets ''sains'', les délais pour les uns étant encore plus longs que pour les ''autres''».

Pour le moment, aucune date n'a été prévue pour ces deux pétitions. Le prochain débat public prévu à la Chambre concernant une pétition aura lieu le mercredi 25 janvier à 10h30. Il est question du texte de la pétitionnaire Katia Sabrina Litim. Elle plaide pour la mise en place de «deux jours de télétravail par semaine pour tous, y compris les frontaliers».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.