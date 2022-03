Ces mercredi 2 et samedi 5 mars, deux nouveaux rendez-vous sont donnés pour dire «non» à la guerre en Ukraine.

Dans la capitale

Deux nouvelles manifestations de soutien au peuple ukrainien

Jamais deux sans trois. LUkraine appelle une troisième fois à la manifestation, ce mercredi 2 mars. L'asbl avait déjà rassemblé les Ukrainiens du Luxembourg et leurs soutiens à l'occasion de deux marches, la semaine dernière. Ce mercredi, le rendez-vous est donné à midi, sur la place de l'Europe.

L'association a annoncé ce rendez-vous sur Facebook, avec le titre «Stop Putin, Stop War». Une manifestation à laquelle plus de 100 personnes avaient déjà l'intention de participer, quelques heures après sa mise en ligne. LUkraine, une association qui rassemble les Ukrainiens du Luxembourg, appelle «tout le monde à agir maintenant», écrivent les organisateurs sur Facebook. Ils ajoutent: «Aidez-nous à résister au meurtrier qui est venu avec une guerre contre l'Ukraine».

Samedi 5 mars à 15h, un second rendez-vous de soutien au peuple ukrainien a été annoncé. "Stoppt de Krich'', littéralement ''Arrêter la guerre'', est un appel au rassemblement lancé par l'OGBL, Justice et Paix, Mouvement Ecologique, Friddens et l'ASTI. «La désescalade et les efforts diplomatiques pour résoudre ce conflit doivent rester à l'ordre du jour. Rien ne justifie cette guerre», soulignent notamment les organisateurs dans leur communiqué. Le rendez-vous est donné à la place Clairefontaine.

Pour les résidents ne pouvant se rendre sur place pour exprimer leur soutien, mais souhaitant tout de même agir pour aider le peuple ukrainien, de nombreuses associations, ONG et municipalités organisent des collectes de dons d'argent et de matériel. Il est également possible d'offrir son aide en proposant un hébergement pour les réfugiés.

