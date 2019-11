Le «Two 6 Two» et «L'Atelier Windsor» ont intégré le cercle fermé des établissements mis en évidence par le guide Michelin dans sa sélection de tables à prix réduit.

Deux nouveaux restaurants primés au Bib Gourmand

Le «Two 6 Two» et «L'Atelier Windsor» ont intégré le cercle fermé des établissements mis en évidence par le guide Michelin dans sa sélection de tables à prix réduit.

(ER) - Deux restaurants luxembourgeois viennent de faire leur entrée dans l'édition 2020 du Guide Michelin Bib Gourmand Benelux, qui sera disponible à partir du 22 novembre. Désormais Au Luxembourg, 14 restaurants disposeront donc du label «Bib Gourmand» pour 2020. Parmi le duo remarqué, le Two 6 Two de Strassen a séduit les inspecteurs du célèbre guide gastronomique grâce à une cuisine aux arômes internationaux et sa maîtrise technique. Son chef, le jeune Belge Baptiste Heugens, avait également décroché le titre de premier «Jeune Chef de l'année» au Luxembourg pour le guide Gault et Millau.

Baptiste Heugens (à gauche) lors de la remise du prix «Jeune Chef de l’année» par Gault & Millau. Photo: Lex Kleren

Le second établissement salué se situe, lui, à Luxembourg: L'Atelier Windsor. L'établissement propose pour sa part une cuisine qui devrait ravir les amateurs d'artisanat culinaire.

Pour rappel, le Bib gourmand est une sélection de tables proposant un excellent rapport qualité-prix, avec un menu entrée, plat et dessert pour 39 euros maximum.

Les 14 restaurants luxembourgeois retenus cette année sont: La Bergamote, La Cantine du Châtelet, Le Kamakura, La Brasserie des Jardins, L'Atelier Windsor à Luxembourg, le Two 6 Two de Strassen, Parc Le'h à Dudelange, Dahm à Erpeldange, Brimer à Grundhof, Le K à Huldange, Joël Schaeffer à Mertert, Le Bonifas de Nospelt, Les Timandines à Troisvierges et L'Ecuelle à Wilwerdange.