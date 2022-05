La grand-messe de la gastronomie belge et luxembourgeoise a récompensé les meilleures adresses de Belgique et du Luxembourg ce lundi. Retour sur les meilleures «pépites» honorées par le célèbre guide culinaire.

Deux nouveaux restaurants étoilés par le guide Michelin

Simon Laurent MARTIN La grand-messe de la gastronomie belge et luxembourgeoise a récompensé les meilleures adresses de Belgique et du Luxembourg ce lundi. Retour sur les meilleures «pépites» honorées par le célèbre guide culinaire.

Le rendez-vous est incontournable pour tout chef qui se respecte. Ce lundi a eu lieu la traditionnelle présentation du guide Michelin Belgique et Luxembourg cuvée 2022. Référençant un total de 841 restaurants, dont 141 restaurants étoilés et 147 restaurants Bib Gourmand, cette nouvelle édition se démarque par le nombre impressionnant de nouveautés, à en croire les responsables. «Avec 1 nouveau restaurant trois étoiles, 3 nouveaux restaurants deux étoiles, 16 nouveaux restaurants 1 étoile, 1 nouveau restaurant étoile verte Michelin et 24 nouveaux restaurants Bib Gourmand, l’édition belge et luxembourgeoise du guide Michelin illustre l’excellence de scènes gastronomiques de grand talent», annonce d'emblée le guide.

En ce qui concerne l'horeca luxembourgeois, ce sont deux nouvelles adresses qui ont fait leur entrée dans le prestigieux guide. Le Ryôdô, situé dans la capitale, s'est ainsi vu décerner sa première étoile. «Ryôdô transporte la respectueuse tradition japonaise dans la périphérie de Luxembourg. Le lumineux décor orné d'un mobilier en bois clair lui donne une allure minimaliste. Le service extrêmement cordial, notamment par des dames en kimono, crée une atmosphère propice pour savourer la tradition», note le guide. À noter que le chef Ryodo Kajiwara avait déjà été élu «Chef de l'année 2022» quelques mois auparavant.

Une «ode» aux meilleurs produits français

La Villa de Camille et Julien est la deuxième nouvelle étoile du Grand-Duché. «Le chef Julien Lucas et son équipe élaborent une cuisine d’inspiration classique française, centrée autour de beaux produits du terroir local. La somptueuse villa de Camille Tardif et Julien Lucas est une véritable ode aux meilleurs produits français. Noix de Saint-Jacques et homard de Bretagne, asperges de Provence, agneau du Quercy… Seuls les meilleurs produits y ont leur place.»

Au total, sept établissements luxembourgeois se sont vus gratifiés d'une étoile au guide Michelin. Outre les deux nouvelles adresses citées plus haut, les restaurants «La Distillerie» à Bourglinster, «Léa Linster» à Frisange, «Mosconi» à Luxembourg, «Fani» à Roeser, mais aussi «Guillou Campagne» à Schouweiler sont tous parvenus à conserver leur étoile.

Mais la plus belle table du Luxembourg, selon le guide Michelin, c'est sans conteste «Ma Langue Sourit» à Moutfort (Contern). Le restaurant du chef Cyril Molard est la seule adresse du Luxembourg auréolée de deux étoiles. «Dans son restaurant intime et trendy, il ne laisse rien au hasard. Chaque détail est savamment étudié. Ses accompagnements créatifs mettent en valeur les saveurs de produits exceptionnels. Il dynamise ses plats grâce à une dose subtile d’acidité», explique le guide qui ne tarit pas d'éloges à l'égard du chef.

Parmi les surprises, on notera également la perte de l'étoile du «Clairefontaine» situé dans la capitale. Une cruelle désillusion pour l'établissement qui n'a pas manqué de faire part de sa déception sur les réseaux sociaux, tout en regrettant le manque d'explications du guide quant à cette décision. «Alors que notre adresse y était imprimée depuis plus de 21 ans. C’est donc avec fracas que nous rentrons dans une nouvelle ère», déclare le restaurant tenu par le chef Arnaud Magnier.

«À l’annonce de cette nouvelle, la première réaction est de ressasser le pourquoi du comment avec colère (...) Puis, à tête reposée, on se dit que finalement cela ne sert à rien de donner une justification à l’inexplicable. Depuis le début de ''notre'' Clairefontaine, nos valeurs sont restées les mêmes et elles font le succès de notre maison (...) Nous allons donc continuer à écrire l’histoire du Clairefontaine avec encore plus de motivation tout en continuant à rechercher l’excellence dans tous nos domaines», ajoute enfin l'établissement.

Pas de changement au sein du classement du «Bib gourmand». Rappelons que depuis de nombreuses années, le Bib Gourmand est l'ambassadeur des restaurants où le rapport entre prix, qualité et plaisir est excellent, peu importe le type de cuisine. Au Luxembourg, le guide a décidé de mettre en valeur huit adresses différentes: «Parc Le'h» (Dudelange), «Dahm» (Erpeldange), «K Restaurant» (Huldange), «Brasserie des Jardins» (Luxembourg), «La Cantine du Châtelet» (Luxembourg), «Kamakura» (Luxembourg), «Bonifas» (Nospelt), «Bistronomie» (Strassen).



Voici les nouvelles adresses du "Bib Gourmand" Capture d'écran: guide Michelin





