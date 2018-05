Leur but est d'atténuer le nombre d'accidents: les nouveaux radars entre Mersch et Angelsberg, Saeul et Brouch et sur l'autoroute A4 sont prêts à l'emploi. Ces derniers arrivés font monter le nombre de radars sur les routes du pays à 24.

Deux nouveaux radars en fonction ce mardi

Leur but est d'atténuer le nombre d'accidents: les nouveaux radars entre Mersch et Angelsberg, Saeul et Brouch et sur l'autoroute A4 sont prêts à l'emploi. Ces derniers arrivés font monter le nombre de radars sur les routes du pays à 24.

Ils ont été positionnés au début du mois de mars. Ce mardi 22 mai, deux des trois nouveaux radars fixes seront mis en service. Les derniers ajustements sont terminés.



Les radars sur la CR 118 entre Mersch et Angelsberg et sur la N8 entre Saeul et Brouch devraient commencer à flasher avant la fin du mois de mai sans phase de test. Attention, les deux appareils surveillent dans les deux sens.



70 km/h au lieu de 90



Entre Mersch et Angelsberg, vous pouvez toujours rouler à 90 km/h. Cependant, dès mardi prochain, la vitesse maximale autorisée sera de 70 km/h. Le radar entre Saeul et Brouch se trouve de toute façon dans une zone limitée à 70 km/h



Celui à la fin de l'autoroute A4 devrait être opérationnel au plus tard début juin. Il n'y a pas encore de date officielle. Il est placé à 850 mètres avant le rond-point de Raemerich. Contrairement aux radars sur les routes de campagne, celui-ci ne mesure la vitesse qu'en direction du rond-point et se déclenche au-dessus de 90 km/h.



Schieren reste le leader



Le nouveau radar a déjà été mis en service sur la liaison vers Micheville en décembre dernier. Une fois que tous les nouveaux appareils seront en service, le Luxembourg comptera 24 radars installés en permanence sur les routes du pays.



Les dix premiers ont été mis en service le 16 mars 2016, suivis presque deux mois plus tard par dix autres radars.



Par Steve Remesch traduit par VO



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.