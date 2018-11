La gare centrale est régulièrement surchargée à Luxembourg mais une solution est en vue. La mise en service de la première des quatre nouvelles voies est prévue pour fin 2019.

Luxembourg 4 min.

Deux nouveaux quais à la gare pour accueillir plus de voyageurs

La gare centrale est régulièrement surchargée à Luxembourg mais une solution est en vue. La mise en service de la première des quatre nouvelles voies est prévue pour fin 2019.

En moyenne, 1.000 trains en provenance de toutes les directions convergent chaque jour à la gare centrale. C'est précisément le nœud du problème : le réseau ferroviaire est en forme d'étoile et tout le monde doit passer par la gare centrale, de sorte que d'inévitables goulets d'étranglement s'y forment. «Nous sommes aussi bien surchargés de passagers que de marchandises», déclare Alessandra Nonnweiler, attachée de presse aux CFL. Un état de fait qu'illustrent bien deux chiffres: En l'an 2000, pas moins de 14,9 millions de passagers avaient été recensés contre 22,9 millions en 2017.



Trafic garanti malgré le chantier



Deux nouveaux quais et donc quatre nouvelles voies devraient permettre de remédier à la situation. «L'objectif est que toutes les lignes de toutes les directions aient leur propre voie», résume Alessandra Nonnweiler.



La voie 10 est seulement ouverte en direction du Nord pour l'heure. Les voies 11, 12, 13 et 14 sont en construction, juste à côté. Photo: Lex Kleren

Le quai numéro 4, par exemple, servira de couloir de transit pour relier entre elles les lignes 10 (Ettelbruck, Troisvierges, Liège) et 60 (Bettembourg, Esch-sur-Alzette, Pétange, Rodange). Ce qui permettra à l'avenir d'éviter un problème récurrent aujourd'hui. A savoir qu'un retard de train impacte inévitablement d'autres lignes.



Après les travaux préparatoires, la première phase des travaux d'extension a débuté cet automne. Le grand défi est de garantir un trafic ferroviaire constant malgré l'ampleur du chantier, comme l'explique Florent Puraye, chef de projet. La voie numéro 10 a déjà été partiellement fermée en raison des travaux, elle n'est actuellement ouverte qu'en direction du Nord.



Premier allègement pour les horaires d'hiver 2019

Dans une première étape, les travaux se déroulent sous terre. Le passage souterrain sud, par lequel les passagers accèdent aux quais, doit être prolongé, explique Florent Puraye. En outre, une canalisation de chauffage urbain de la Ville de Luxembourg doit être modifiée sous les voies.



La galerie technique, dans laquelle se trouvent toutes sortes de conduites d'alimentation, doit elle aussi être reconstruite. La voie 10 sera alors condamnée vers le nord et le passage souterrain nord sera prolongé, à son tour, de 46 mètres.

La passerelle provisoire, d'où l'on peut facilement voir le chantier, sera remplacée par une nouvelle passerelle. De là, les passagers auront accès à tous les quais. Photo: Lex Kleren

Pour le passage aux horaires d'hiver des trains en décembre 2019, la voie 10 sera à nouveau disponible et la première voie n°11 du quai sera également mise en service. «Cela devrait déjà permettre un premier allègement», explique Alessandra Nonnweiler.



Les passagers devront attendre encore deux ans avant que les quais 5 et 6 soient parachevés. Auparavant, une phase décisive reste à franchir avec le renouvellement de la "Tête nord".



La zone de raccordement des rails qui filent vers le nord, en amont de la gare centrale, sera complètement fermée durant l'été 2021, reconstruite puis progressivement remise en service. Diverses mesures de substitution sont prévues au cours de cette phase. Ceci jusqu'à ce que les voies supplémentaires 12, 13 et 14 soient achevées et mises en service d'icil'entrée en vigueur des horaire d'hiver en décembre 2021.

Le viaduc Pulvermühle mis en service en avril



D'ici là, une nouvelle passerelle sera construite à la gare centrale pour remplacer l'existante. «De la nouvelle passerelle, on accèdera à tous les quais mais et on peut y accéder par ascenseur», explique Florent Puraye.



Sur la trace de la future ligne Luxembourg-Bettembourg Lancés depuis 2015, les travaux de construction de la nouvelle ligne ferroviaire Luxembourg-Bettembourg vont bon train. Plusieurs «jalons» sont déjà posés. Des ponts routiers sont parachevés ou en cours de l'être. Le «saut-de-mouton» où se croiseront l'actuelle et la future ligne sera opérationnel après l'été. C'est parti pour la visite du chantier de 7 km de long.

Mais l'agrandissement de la gare centrale et des deux nouveaux quais, le renouvellement de la "Tête nord" et le réaménagement ultérieur de l'aire de trafic sud sont loin d'être réalisés. IL ne s'agit en réalité que de l'un des nombreux projets qui sont mis en œuvre en parallèle et qui sont tous étroitement liés entre eux.

Comme par exemple l'extension du viaduc de Pulvermühle de deux à quatre voies. Comme des complications étaient survenues sur ce chantier, les travaux avaient été retardés. En avril 2019, le viaduc ferroviaire prolongé sera définitivement mis en service, de même que le doublement de la ligne vers Sandweiler-Contern, un projet qui lui est étroitement lié.

La nouvelle ligne Bettembourg ouvrira en 2024

Les travaux à la gare de Howald progressent. Le premier de deux quais y avait été inauguré le 10 décembre 2017, parallèlement au premier tronçon de la ligne de tramway, à l'arrêt frroviaire de Pfaffenthal-Kirchberg et au funiculaire.



Revivez le voyage inaugural avec le couple grand-ducal Après l'inauguration officielle du tram, du funiculaire et des deux nouvelles gares de Howald et Pfaffenthal-Kirchberg par le couple grand-ducal, le Premier ministre, les élus et responsables, le public découvre la nouvelle mobilité du Grand-Duché.

D'ici 2024, le Pôle d'échange Howald sera entièrement construit de sorte que es voyageurs pourront passer du train au bus et au tramway. La même année, la nouvelle ligne ferroviaire de Bettembourg sera inaugurée, ce qui permettra d'augmenter considérablement les capacités de voyageurs.

D'ici là, les travaux à la gare centrale devraient être achevés et le réseau ferroviaire devrait être sensiblement allégé. «Nous aurons une amélioration significative de la qualité en 2024. Et beaucoup plus de robustesse», résume Alessandra Nonnweiler.



Au total, 171 millions d'euros seront investis dans l'extension de la Gare centrale.

Diane Lecorsais - traduction: Maurice Fick