Le premier a ouvert ses portes ce mercredi à Dudelange. Le second accueillera ses premiers clients mercredi 14 décembre à Windhof, sur la commune de Koerich.

Commerce

Deux nouveaux magasins Lidl ouvrent au Luxembourg

(pam) - Présente depuis deux décennies au Luxembourg, l'enseigne Lidl poursuit son développement au Grand-Duché avec l'ouverture, en l'espace d'une semaine, de deux nouveaux magasins. Lidl en compte désormais 13 dans le pays, et a augmenté ses effectifs de 50 personnes, réparties à parts égales dans les deux magasins, portant le nombre d'employés à 430 au Luxembourg. Le groupe respecte ainsi le calendrier et les annonces faites en fin d'année 2021.

Le 12e Lidl du pays a ainsi ouvert ses portes ce mercredi 7 décembre à Dudelange, route de Luxembourg, en face du garage Opel et tout près du concurrent Aldi. La surface de vente s'étend sur 1.249 m² et un parking de 80 places est à la disposition de la clientèle. Le projet dudelangeois a ceci de particulier qu'il comprend également des bureaux au-dessus du magasin. Une partie est à usage interne, l'autre sera louée.

Prochaine ouverture mercredi

Le 13e magasin, quant à lui, accueillera ses premiers clients la semaine prochaine, mercredi 14 décembre. Il est situé route d'Arlon à Windhof, sur la commune de Koerich. La surface commerciale y est de 1.415 m2, et 108 places de parking ont été aménagées. Par ailleurs, le bâtiment supporte 450 panneaux solaires «afin de garantir une importante production d’énergie renouvelable».

A noter que les abords des magasins de Dudelange et Windhof verront l'installation de ruches au printemps prochain, comme cela existe déjà à Differdange, Huldange et Pommerloch. Au total, quelque 500.000 abeilles des ruches de l'apiculteur Hugo Zeler butineront autour des magasins Lidl l'an prochain.

«Nous sommes très heureux de pouvoir compter deux magasins supplémentaires au sein du Grand-Duché avant la fin de cette année. En plus de proposer à nos clients des produits de grande qualité au prix le plus bas, nous leur offrons un environnement commercial agréable et une expérience unique. Cela s’intègre parfaitement dans notre stratégie d’expansion durable et responsable», conclut Julien Wathieu, porte-parole de l'enseigne au Luxembourg.

