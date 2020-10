Alors que les chercheurs de Research Luxembourg ont prédit jusqu'à 1.400 nouvelles infections quotidiennes dans trois semaines, le ministère de la Santé fait état ce lundi d'un chiffre bien moindre mais le covid-19 a fait deux nouvelles victimes.

Deux nouveaux décès et 195 contaminations

Alors que les chercheurs de Research Luxembourg ont prédit jusqu'à 1.400 nouvelles infections quotidiennes dans trois semaines, le ministère de la Santé fait état ce lundi d'un chiffre bien moindre mais le covid-19 a fait deux nouvelles victimes.

En attendant la prise de parole de Paulette Lenert, la ministre LSAP de la Santé, qui devrait en dire plus, ce lundi à 19h (notamment quant au couvre-feu) son ministère a indiqué que la pandémie de covid-19 a fait deux nouvelles victimes lors des dernières 24 heures. Par ailleurs, après le bilan catastrophique de la fin de semaine dernière, le nombre d'infections a nettement diminué. Il se situe ce lundi à 195 infections. Soit 667 cas de moins que samedi, pour un total de 1.903 tests PCR pratiqués.

Le nombre de décès s'établit donc ce lundi à 147 décès depuis le début de la crise sanitaire. Une mortalité qui frappe particulièrement les personnes âgées.



Avec ces 195 nouveaux cas, le Luxembourg dénombre désormais 15.817 cas dépistés depuis le mois de mars dernier. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

En ce qui concerne les patients hospitalisés, la situation a évolué. Actuellement, 114 patients infectés sont pris en charge dans un service de santé au Luxembourg, dont 20 accueillis en soins normaux comme patients covid suspects et 12 en soins intensifs. Pour rappel, 86 patients étaient hospitalisés durant le week-end.

Un tour de vis pour «sauver Noël»

La colère montait lundi en Italie en raison des nouvelles mesures introduites face à la progression de l'épidémie de covid-19 pour «sauver Noël», tandis que plusieurs pays européens ont imposé des couvre-feux ou réfléchissent à des confinements face à la deuxième vague. La décision du Premier ministre italien Giuseppe Conte de fermer les restaurants et les bars à partir de 18h et tous les théâtres, cinémas et salles de sport pendant un mois a été qualifiée d'«aveu d'échec» par ses détracteurs et a poussé les scientifiques à se demander si cela suffirait à endiguer la propagation du virus.

La maladie continue à s'étendre à travers l'Europe et l'Espagne a imposé un nouvel état d'urgence ainsi que des couvre-feux nocturnes. La Catalogne réfléchit même à un confinement de la population à domicile le week-end et la région voisine d'Aragon a décidé de boucler son territoire.

La cafétéria du CHEM se mue en hôpital de jour Afin d'assurer encore ses missions de chirurgie ambulatoire, Emile-Mayrisch doit se réorganiser. A l'image des autres centres hospitaliers du pays.

La France a quant à elle établi un nouveau triste record quotidien avec plus de 52.000 cas supplémentaires de covid-19. La perspective d'un nouveau confinement y prend corps face à une deuxième vague «brutale» qui pourrait même être «plus forte que la première», s'est alarmé Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique qui guide le gouvernement.

La pandémie a fait au moins 1,15 million de morts dans le monde depuis fin décembre et plus de de 43 millions de cas ont été diagnostiqués, selon un comptage de l'AFP. Certains voient toutefois le bout du tunnel: la deuxième plus grande ville d'Australie, Melbourne, devrait ainsi sortir de son confinement cette semaine après environ trois mois de restrictions qui ont coûté très cher.



