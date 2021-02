Deux nouveaux décès du covid à déplorer

Si le nombre de nouvelles infections reste stable, tout comme le nombre de personnes hospitalisées, les données publiées dimanche par la direction de la Santé font état d'un total de 625 morts depuis le début de la pandémie au Luxembourg.

Près d'un an après le début de la pandémie au Luxembourg, le bout du tunnel n'est pas encore en vue. Preuve en est l'évocation officielle, réalisée vendredi par le Pr Paul Wilmes, porte-parole de la Task Force covid luxembourgeoise, qui évoque désormais officiellement le risque de troisième vague qui pourrait atteindre son pic en mai prochain. Les chiffres présentés ce dimanche confirment en tout cas la circulation forte du virus au Luxembourg. Au point que le virus a fait deux nouvelles victimes, portant à 625 le nombre de personnes décédées en étant positives au covid-19 depuis mars 2020.

Sur les 7.849 tests effectués, contre 10.216 réalisés la veille, 170 se sont donc révélés positifs, selon les données du ministère de la Santé. Soit un taux de positivité de 2,17%.



Depuis mars 2020, 54.138 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



Le ministère de la Santé fait état de 70 malades atteints du virus toujours hospitalisés au Luxembourg (quatre de moins que la veille). Parmi eux, 14 se trouvent en soins intensifs.

A noter que ce dimanche, les Etats-Unis se préparent à franchir le sombre cap des 500.000 morts du Covid-19, au moment où nombre d'indicateurs, au premier rang desquels le rythme des vaccinations, offrent de vraies lueurs d'espoir. Avec une moyenne de 1,7 million d'injections quotidiennes, qui devrait encore augmenter dans les semaines à venir, le président américain Joe Biden s'est dit confiant dans la capacité d'atteindre 600 millions de doses (de quoi vacciner l'ensemble de la population) disponibles d'ici fin juillet.

Au total, plus de 61 millions de personnes ont pour le moment reçu l'un des deux vaccins autorisés aux Etats-Unis (Pfizer/BioNTech et de Moderna), dont 18 millions qui ont eu les deux injections requises. Autre signe encourageant: après un pic de l'épidémie en janvier, la moyenne hebdomadaire des morts et celle des nouveaux cas sont nettement en baisse, selon les données du Covid Tracking Project.





