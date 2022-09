Une nouvelle campagne de publicité des enquêteurs européens cible plusieurs dizaines de dangereux criminels. Au total, quatre d'entre eux sont recherchés par les autorités luxembourgeoises.

Deux nouveaux criminels recherchés par le Luxembourg

Steve REMESCH Une nouvelle campagne de publicité des enquêteurs européens cible plusieurs dizaines de dangereux criminels. Au total, quatre d'entre eux sont recherchés par les autorités luxembourgeoises.

Depuis mercredi matin, une cinquantaine de nouveaux noms figurent sur la liste des criminels les plus recherchés d'Europe - dont deux autres suspects auxquels les juges d'instruction luxembourgeois s'intéressent de près. L'un d'entre eux devrait être connu personnellement de plus d'un Luxembourgeois. En effet, il était jusqu'à récemment le gérant de plusieurs établissements de prostitution dans la région frontalière allemande.

Selon les informations du Luxemburger Wort, la justice luxembourgeoise veut faire le procès de l'ancien gérant de la maison close «Pearls» de Trèves, né en Saxe, pour proxénétisme. Selon les accusations, Rigo Wendt aurait fait passer la frontière à des prostituées pour les amener à des clients au Luxembourg. Alors que la loi allemande accorde de généreuses libertés au commerce de la prostitution, le proxénétisme est puni par la loi au Grand-Duché.

Un réseau d'escortes et de call-girls

Comme on peut le lire sur le site eumostwanted.eu, Rigo Wendt est fortement soupçonné d'avoir organisé un réseau d'escortes et de call-girls sur le territoire du Grand-Duché. Dans ce cadre, l'homme de 51 ans aurait organisé et coordonné le transport de femmes depuis l'Allemagne par plusieurs chauffeurs vers des clients au Luxembourg. Wendt aurait été le gérant de trois maisons closes en Allemagne.

L'enquête aurait été menée par le service du crime organisé de la police judiciaire luxembourgeoise sous la direction d'un juge d'instruction. Le 25 février 2019, le Luxembourg avait déjà émis un mandat d'arrêt international contre Rigo Wendt, et le 1er mars 2019, un mandat d'arrêt européen. Si vous disposez de la moindre information à propos de Rigo Wendt, les enquêteurs du Service de police judiciaire luxembourgeois sont directement disponibles via le site web eumostwanted.eu et via l'adresse e-mail fast.lux@police.etat.lu.

Extradition de l'ex-patron des feux rouges refusée

Toujours selon le Luxemburger Wort, l'ex-chef du «Pearls» Rigo Wendt se trouve actuellement en liberté en Allemagne. On apprend que les autorités allemandes ont rejeté la demande d'extradition du Luxembourg. L'avis de recherche public devrait toutefois faire monter la pression. La justice allemande s'est récemment penchée sur le cas de Wendt. Comme l'a rapporté le Volksfreund, il avait été condamné pour avoir enfreint la législation sur les étrangers dans le contexte de la prostitution. En juillet 2019, il a également été condamné à une peine de trois ans et dix mois de prison pour fraude fiscale.

La somme détournée entre 2009 et 2012 a été estimée à 24 millions d'euros par les enquêteurs fiscaux. Après la faillite de Wendt, le «Pearls» ainsi que deux autres de ses établissements ont été rouverts début 2019 sous un nouveau nom par Nina Calchera de Trèves, également très connue au Luxembourg. En tant que propriétaire, elle loue désormais des chambres à des prostituées, explique Calchera au Volksfreund.

Juillet 2008 : des professionnels braquent une bijouterie luxembourgeoise

Les coordonnées de l'unité de recherche de la police criminelle luxembourgeoise mentionnées ci-dessus sont également valables pour un deuxième homme qui, sur ordre de la justice luxembourgeoise, figure désormais sur la liste des criminels les plus recherchés d'Europe : Zarko Pijanovic est même considéré comme particulièrement dangereux.

Ce Serbe de 39 ans est soupçonné d'avoir participé le 18 juillet 2008 à une attaque à main armée à Luxembourg-Ville par l'un des gangs de braqueurs les plus connus au monde. Selon les informations du Luxemburger Wort, il s'agirait d'un braquage de la bijouterie Molitor située à proximité immédiate du palais grand-ducal.

3 Le 18 juillet 2008, quatre membres de la bande des Pink Panthers attaquaient une bijouterie dans la ville haute. Photo: Guy Jallay / LW-Archives

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Le 18 juillet 2008, quatre membres de la bande des Pink Panthers attaquaient une bijouterie dans la ville haute. Photo: Guy Jallay / LW-Archives Le 18 juillet 2008, quatre membres de la bande des Pink Panthers attaquaient une bijouterie dans la ville haute. Photo: Guy Jallay / LW-Archives Le 18 juillet 2008, quatre membres de la bande des Pink Panthers attaquaient une bijouterie dans la ville haute. Photo: Guy Jallay / LW-Archives





Comme l'indique l'avis de recherche, quatre hommes masqués et armés de pistolets sont entrés dans le magasin ce jour-là vers 10h25. Ils ont menacé les employés et trois clients et les ont forcés à s'allonger sur le sol. L'un des malfaiteurs a brisé les étalages à l'aide d'une hache ou d'un objet similaire. Au total, 64 montres de luxe d'une valeur de plusieurs centaines de milliers d'euros ont été emportées. Les malfaiteurs se sont enfuis à bord d'une Mercedes. Celle-ci avait été volée trois jours plus tôt dans le nord du pays et découverte abandonnée une heure après le casse, non loin du lieu du crime, dans la rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne au Limpertsberg.

En mars 2005, le même magasin avait déjà été attaqué selon le même modus operandi. De tels braquages s'étaient multipliés au Luxembourg durant cette période.

On apprend également que l'homme recherché a fait changer son nom de Stefanovic à Pijanovic en 2018. Les enquêteurs ont conclu que le Serbe de 39 ans était membre du célèbre gang de voleurs «Pink Panther», qui fait la une des journaux du monde entier depuis plus de 20 ans. Interpol estime qu'environ 800 personnes, principalement originaires des Balkans, font partie de ce groupe.

Beaucoup d'entre elles auraient un passé militaire ou paramilitaire et une expérience des combats pendant les guerres de Yougoslavie. Le Luxembourg a émis un mandat d'arrêt européen contre Pijanovic le 20 mai 2020.

Khodor et Pulti toujours recherchés

Parallèlement, les enquêteurs ciblés luxembourgeois du réseau Enfast continuent de rechercher, via leur site web, deux autres suspects passés à la clandestinité : Edinjo Pulti, qui a été impliqué dans une bagarre au couteau à Pétange en août 2020 et qui échappe à la justice luxembourgeoise dans son pays d'origine, l'Albanie, et Abdullah Khodor qui aurait participé à un homejacking à Gonderange en 2017.

Cet article a été publié pour la première fois sur wort.lu/de

Game Over : une campagne pour lutter contre les châteaux de cartes criminels Avec sa dernière campagne de communication lancée mercredi, le réseau européen de ciblage Enfast met l'accent sur les réseaux criminels. La métaphore d'un château de cartes illustre leurs structures. Comme on le dit, ces réseaux pénètrent la société et l'économie et disposent de personnes clés à tous les niveaux. L'arrestation des personnes clés faisant l'objet d'un avis de recherche peut entraîner l'effondrement de l'ensemble du réseau. Pour rester fidèle à l'image du jeu de cartes, les leaders sont appelés King (roi), les trafiquants de drogue Queen (reine), les auteurs de violences Jack (valet) et les complices Joker. Rigo Wendt, recherché par le Luxembourg, est présenté comme King, Zarko Pijanovic comme Jack. Le message adressé au public est clair : «Vous aussi, vous pouvez faire tomber le château de cartes. Votre indice peut être la pièce décisive du puzzle».

