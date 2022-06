L’état général des personnes contaminées est bon selon le ministère de la Santé.

Trois cas détectés au total

Deux nouveaux cas de variole du singe détectés au Luxembourg

Ce vendredi, en fin de journée, le ministère de la Santé a annoncé avoir découvert deux nouveaux cas de variole du singe chez des résidents du Luxembourg. Ceci porte à trois le nombre total de cas connus au Luxembourg.

Comme dans les majorité des cas décrits en Europe, les signes d’infection des patients sont essentiellement cutanés et localisés dans la région génitale, et l’état général des personnes est bon, comme l'a indiqué le communiqué de la Santé.

Rappelons que la transmission du virus se fait typiquement par contacts étroits et intimes. Pour cette raison, le ministère de la Santé insiste à nouveau sur l’importance de se protéger et d’éviter les situations à risque. «L’infection peut toucher toute personne. Cependant, le récent rapport conjoint de l‘Organisation mondiale de la Santé et du Centre Européen de Contrôle et de Prévention des Maladies montre que la grande majorité des personnes actuellement touchées par le virus sont des hommes et particulièrement des hommes qui ont eu des relations sexuelles avec des hommes, sans lien avec des personnes de retour de zone endémique (Afrique). Le risque de s’infecter augmente avec le nombre de partenaires», détaille la Santé.

De nombreux symptômes

Rappelons que la variole du singe peut provoquer des boutons sur le corps, une fièvre, des ganglions enflés et douloureux, sous la mâchoire, au niveau du cou ou au pli de l’aine, des maux de gorge, des maux de tête, des douleurs musculaires ainsi que de la fatigue.

Au bout de quelques jours ou semaines, les boutons sèchent et deviennent des croûtes. Les croûtes tombent, puis les lésions cicatrisent. Ces symptômes ne sont pas systématiques et varient d’une personne à l’autre. Il n’y a parfois pas de fièvre, parfois très peu de boutons.

Une personne malade peut contaminer dès l’apparition des symptômes et jusqu’à la cicatrisation des lésions. Tant qu’il n’y a pas de symptômes, il ne semble pas y avoir de risque de transmission.

En cas de symptômes et de suspicion d’une variole du singe, il est conseillé d’éviter tout contact étroit avec d’autres personnes et de consulter au plus vite un médecin. La personne concernée peut également s’adresser au service national des maladies infectieuses (téléphone : 4411-3091 (heures de bureau), ou 4411-2730 (hospitalisation)). Des informations utiles sur la variole du singe (monkeypox) sur le site www.sante.lu.

Concernant les 110.000 doses de vaccin commandées par la Commission européenne, Paulette Lenert a annoncé cette semaine que 2.500 doses étaient réservées pour le Luxembourg. «La livraison en Europe est prévue avant la fin du mois, mais aucune date précise n'a encore été fixée», tempère-t-elle.

Notons que pour une immunisation complète, deux doses seront nécessaires. Ces 2.500 doses peuvent donc théoriquement protéger 1.250 personnes. Le Dr Gérard Schockmel, médecin spécialiste en maladies infectieuses aux Hôpitaux Robert Schuman et expert auprès de l'Agence européenne du médicament, préconisait d'ailleurs la vaccination des cas contact lorsque nous l'avions interrogé sur le sujet. «C'est ce qu'on appelle la ''vaccination en anneau''. Cela a du sens, puisque le temps d'incubation du virus est très long, entre deux et trois semaines. Mais s'il y a une prise en charge rapide, les cas contact pourraient être protégés. C'est quelque chose qui est tout à fait possible», disait-il.

