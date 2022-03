Le drame s'est produit ce lundi matin, dans une habitation de la route de Volmerange.

Une enquête ouverte

Deux morts dans l'incendie d'une maison à Dudelange

Le drame s'est produit ce lundi matin, dans une habitation de la route de Volmerange.

(S.MN. avec Teddy JAANS) Lundi matin, vers 8h30, un fort dégagement de fumée a été signalé dans une maison d'habitation de la route de Volmerange. Les forces d'intervention se sont immédiatement rendues sur place.

Ils ont malheureusement trouvé deux personnes inanimées à l'intérieur de l'habitation, une femme et un homme. Le médecin urgentiste n'a pu que constater le décès des deux personnes.

Sur ordre du Parquet, une enquête a été ouverte et une enquête sur l'incendie a été ordonnée par la police judiciaire afin de faire la lumière exacte sur les circonstances du drame et écarter ou non la piste criminelle.

