Deux morts dans des accidents de la route

Entre Kayl et Esch Accident de moto mortel vendredi

Un grave accident est survenu sur la route entre Goebelsmühle et Bourscheid, vendredi peu avant 17h, impliquant une voiture et une moto. Trois heures plus tard, un nouvel accident impliquant une moto survenait à Esch-sur-Alzette. Le conducteur n'a pas pu en réchapper.