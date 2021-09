Après les pluies diluviennes des 14-15 juillet, les assureurs luxembourgeois ont dû gérer 6.500 déclarations de sinistres concernant des habitations et près de 1.300 dossiers en lien avec des dégâts sur véhicules.

Deux moins après les inondations

«La moitié des dossiers de sinistres sont clôturés»

Patrick JACQUEMOT Après les pluies diluviennes des 14-15 juillet, les assureurs luxembourgeois ont dû gérer 6.500 déclarations de sinistres concernant des habitations et près de 1.300 dossiers en lien avec des dégâts sur véhicules.

A l'Association des compagnies d'assurance, deux mois après la pire catastrophe naturelle qu'ait connu le pays, les professionnels sont encore sous le choc. «Déjà en raison de l'importance du phénomène pluvieux enregistré en moins de 24 heures, ensuite sur l'importance des dégâts. Beaucoup et qui coûteront cher», souffle Jean-Charles Origer, directeur de l'ACA. Les 120 millions d'euros de dommages à rembourser devrait ainsi bien constituer «une bonne estimation».

En début de semaine, l'Association a fait le point avec ses adhérents sur l'avancée des dossiers. Et huit semaines après le déluge, les professionnels assurent que «la moitié des dossiers de sinistres sont clôturés». Entendez que l'expert est passé, que les dédommagements ont été chiffrés et l'enveloppe acceptée ou les travaux engagés et terminés. «Ce qui au vu de l'ampleur du désastre témoigne d'une belle efficacité».

Reste encore toutefois aussi 50% de dossiers à boucler. «Dans la plupart des cas, ce n'est pas la 'faute' de l'assureur lui-même mais plutôt du fait de l'engorgement des emplois du temps des artisans qui ne peuvent pas être partout en même temps.» La plupart du temps, des acomptes ont été versés aux ménages sinistrés pour faire face aux réparations d'urgence; la suite viendra en son temps.

Pour l'heure, l'ACA n'avance pas de bilan chiffré des sommes engagées pour effacer les traces de cet épisode météo inédit. «Mais si traditionnellement, les inondations concernaient essentiellement les bords de la Moselle ou de l'Alzette, en hiver avec la fonte des neiges, cet été le pays a connu deux épisodes de crues d'une autre nature. D'abord en juin dans le sud (10 millions de dégâts) et un mois après sur la quasi-totalité du territoire. Maintenant, on se retrouve avec 6.500 sinistres sur des habitations, 1.300 sur des véhicules : du jamais-vu!»

Cette ampleur inédite a d'ailleurs surpris la cinquantaine de professionnels luxembourgeois de l'assurance eux-même. En moins de jours, ils multipliaient par deux le coût supposé des remboursements qu'ils auraient à engager (de 60 à 120 millions d'euros). L'Etat a ensuite fait de même, passant de 50 à 100 millions d'euros l'enveloppe dédiée aux réparations et aux aides publiques à mettre en oeuvre. Xavier Bettel pronostiquant, fin août, 10 millions à mettre dans la rénovation de bâtiments et infrastructures publics, 16 millions pour la réfection de routes et pistes cyclables, huit millions dans les réseaux d'eau endommagés, etc.

Evidemment, autant de frais à régler risque de peser sur le montant des prochains contrats d'assurance. Une chose est certaine : la profession ne manquera pas de se pencher, plus attentivement encore, sur la carte des zones inondables mise à disposition par l'administration. «Cela devient un outil de travail effectivement de plus en plus indispensable. Elle nous permettra de concevoir les produits d'assurance les plus en adéquation avec un risque de plus en plus fréquent», ne manque pas de souligner Jean-Charles Origer. Un directeur de l'ACA qui espère d'ailleurs que ledit document soit remis à jour au vu du retour d'expérience des montées des eaux de cet été décidément humide à pleurer.

