Alors que la phase-test dans six écoles a débuté mercredi dernier, la direction de la Santé indique lundi avoir commandé des dispositifs de dépistage du covid-19 utilisables par tout un chacun. Un deuxième achat d'ampleur est en cours de négociation.

Luxembourg 2 min.

Deux millions de tests rapides attendus au Luxembourg

(Jmh avec Michèle Gantenbein) - Parmi les pistes envisagées pour parvenir à une sortie de crise sanitaire, les tests rapides figurent en bonne place. Voués à se multiplier dans les semaines à venir, ces dispositifs commencent à arriver en masse au Grand-Duché. Selon le ministère de la Santé, cité par nos confrères du Luxemburger Wort, une commande de deux millions a été passée, dont 550.000 ont d'ores et déjà été livrés. Un stock qui a été réparti en grande partie puisque 350.000 tests se trouvent pour l'heure dans des hôpitaux, des maisons de retraite ou au centre de détention de Schrassig.

Depuis mercredi dernier, l'utilisation des dispositifs qui doivent permettre à tout un chacun de se tester via un prélèvement nasal grâce à un écouvillon est également effective dans six établissements scolaires. Une phase-test qui doit notamment permettre au gouvernement de juger de l'efficacité du procédé, puisque le virus circule encore et toujours sur les bancs de l'école, selon le dernier bilan du ministère de l'Education nationale.

En cas de généralisation du dispositif après les vacances de Pâques, la logistique devra suivre. Car si chaque élève d'au moins six ans devra être testé une fois par semaine, ce sont pas moins de 120.000 tests qui devront être disponibles chaque semaine. Soit quelque 500.000 tests par mois en prenant en compte les enseignants, uniquement pour le milieu scolaire. Issus de deux fabricants différents, les quelque 1,5 million de tests restants de la première commande sont attendus d'ici la mi-avril.

Une deuxième commande «plus importante», selon le ministère de la Santé, est en cours de négociations. Selon la stratégie du gouvernement, ces dispositifs devraient également être présents en masse dans les entreprises ou dans les pharmacies afin de redonner une potentielle «bouffée d'air» en attendant la très attendue immunité collective conférée par la campagne de vaccination. Selon les dernières estimations, cette dernière n'interviendrait pas avant l'été...

